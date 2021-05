Quảng Ngãi: Huyện Lý Sơn không được giao quyền quản lý 3 cảng trên đảo

Sau khi nghe ý kiến phân tích của 2 sở liên quan là NN&PTNT và GTVT, người đứng đầu đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận, bác bỏ kiến nghị được giao quyền quản lý 3 công trình cảng của UBND huyện Lý Sơn.

Sáng 28/5, sau buổi thị sát và kiểm tra một số dự án, công trình ở Lý Sơn vào chiều hôm qua (ngày 27/5), Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh dẫn đầu, đã có buổi làm việc với chính quyền huyện này.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi với UBND huyện Lý Sơn.

Cùng với nhiều nội dung khác, chính quyền huyện Lý Sơn đề xuất và kiến nghị cho phép đưa ra 3 công trình cảng trên đảo, gồm Cảng An Vĩnh, Vũng neo đậu tàu thuyền (do Sở NN&PTNT quản lý) và Cảng Bến Đình (do Sở GTVT quản lý), giao lại cho huyện quản lý để thuận tiện hơn trong việc điều hành hoạt động.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu xem xét kiến nghị trên của huyện Lý Sơn, lãnh đạo 2 Sở NN&PTNT và GTVT đã trả lời theo quy định hiện hành, không thể giao quyền quản lý 3 công trình cảng này về cho huyện được.

Trên cơ sở ý kiến của 2 sở liên quan, kết luận cuộc họp vị đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã bác bỏ đề xuất trên của UBND huyện Lý Sơn; nhưng yêu cầu khi tuyển và sử dụng lao động cho 3 công trình trên, các đơn vị chủ quản phải ưu tiên cho con em người dân trên đảo.

Cảng An Vĩnh (ảnh nguồn Internet).

Được biết trong 3 công trình cảng nêu trên, hiện chỉ có Cảng An Vĩnh là đã hoàn thành và đang hoạt động; còn công trình Vũng neo đậu tàu thuyền hiện đang hoàn thiện giai đoạn 2; cảng Bến Đình tuy hoàn thành nhưng đang trình và chờ cấp thẩm quyền T.Ư phê duyệt, nên chưa đưa vào hoạt động.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi đang thị sát cảng Bến Đình.

Như PV Etime đã phản ánh, công trình Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, được triển khai từ năm 2004, gồm 2 giai đoạn (gian đoạn 1 kết thúc vào năm 2010, giai đoạn 2 từ năm 2010-2021).

Trong đó giai đoạn 2 có tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, hiện đã được chuyển giao về cho BQL DA các công trình giao thông làm chủ đầu tư (vào đầu năm 2021), hiện đang dang dở.

Còn dự án cảng Bến Đình (nằm ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn), do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư (nay chuyển sang BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi), được khởi công vào tháng 11/2016, với tổng vốn trên 250 tỷ đồng.

Một góc công trình Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, hiện đang thi công dang dở giai đoạn 2.

Hiện công trình đã xây dựng hoàn thành và hoàn tất các thủ tục trình, chờ cấp thẩm quyền T.Ư phê duyệt để đưa vào hoạt động.