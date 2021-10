Sau khi hoàn thành, hồ bơi được xây ở vùng biển ven bờ phía đông nam An Hải, huyện Lý Sơn sẽ là khu huấn luyện bơi phục vụ cho mục đích cứu nạn và cứu hộ, kết hợp làm nơi tắm biển cho người dân ở đảo này.

Sáng 19/10, trao đổi với PV Etime, đại diện UBND huyện Lý Sơn xác nhận từ nguồn ngân sách của địa phương, chính quyền huyện đã uỷ quyền, giao cho BCH Quân sự huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư dự án hồ bơi, sử dụng làm khu huấn luyện bơi, phục vụ cho mục đích cứu nạn và cứu hộ.

Toàn cảnh khu vực làm hồ bơi để huấn luyện bơi phục vụ cho mục đích cứu nạn và cứu hộ, kết hợp làm nơi tắm biển cho người dân ở đảo này. Ảnh: Tới Phan.

Vị trí thực hiện dự án nằm ở khu vực biển ven bờ (gần cuối phía đông nam của An Hải), có kích thước 60m x 35m (khoảng 2.100 m2), tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào ngày 2/8 vừa qua, dự kiến đến ngày 31/12/2021 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cùng với mục đích huấn luyện bơi phục vụ cho công tác cứu nạn và cứu hộ, theo đại diện chính quyền địa phương dự án sẽ được kết hợp làm nơi tắm biển cho người dân ở đảo Lý Sơn.

Trả lời câu hỏi của PV Etime: "Khu vực An Hải là 1 trong những vị trí mà trước đó, cấp thẩm quyền tỉnh này dự tính và đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, xin xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Lý Sơn theo hình thức BOT. Vậy việc đầu tư hơn 5 tỷ đồng xây hồ bơi như vậy có gây ảnh hưởng gì không?", đại diện chính quyền Lý Sơn khẳng định, không ảnh hưởng gì đến đề xuất trên (xây dựng Cảng hàng không) của tỉnh.

Được biết trước đó vào tháng 5/2021, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin được cho phép đầu tư sân bay Lý Sơn theo hình thức BOT; đồng thời xem xét, chỉ đạo cho Bộ GTVT cho phép cập nhật, bổ sung Cảng hàng không Quốc tế Lý Sơn vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự kiến sân bay Lý Sơn là sân bay cấp 4C; có đường cất, hạ cánh dài 2400m, đáp ứng khai thác các loại tàu bay A320, A321 và tương đương; năng lực khai thác 3-3,5 triệu hành khách/năm.

Lý do mà cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đề xuất trên (làm sân bay) là vì đảo Lý Sơn có nhiều danh lam, thắng cảnh độc đáo nổi tiếng, như di tích núi lửa hàng triệu năm, vách đá Hang Câu, cổng Tò Vò, miệng núi lửa Giếng Tiền và Thới Lới …hứa hẹn là điểm du lịch nổi tiếng thế giới nếu được đầu tư bài bản, chiến lược.

Tuy nhiên trở ngại lớn nhất của việc thu hút nhà đầu tư chiến lược quan tâm đầu tư, xây dựng du lịch theo hướng bền vững tại Lý Sơn, đó là kết nối hạ tầng giao thông.

Thi công làm hồ bơi ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Tới Phan.

Hiện để đến Lý Sơn chỉ có duy nhất bằng đường thuỷ nên rất bất tiện đối với du khách. Đây cũng là cản trở duy nhất để phát triển du lịch nói riêng và kinh tế, xã hội nói chung của Lý Sơn.

Và 1 trong những vị trí dự kiến sẽ triển khai làm sân bay Lý Sơn nếu được cấp thẩm quyền T.Ư chấp nhận, đó là khu vực An Hải. Lý do trước đó ở khu vực này (An Hải), cũng đã từng được xây dựng đường băng để làm nơi máy bay cất, hạ cánh khi ra đảo.