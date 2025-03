Quảng Ninh cho phép một số vị trí được xây dựng chiều cao tối đa 110 tầng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉ lệ 1/2000 phân khu 6 tại các phường Bãi Cháy, Hùng Thắng và Hà Khẩu, thuộc thành phố Hạ Long.

Theo đó, phân khu 6 có 4 tiểu khu (A-B-C-D), được quy hoạch xây dựng Trung tâm du lịch dịch vụ và vui chơi giải trí cao cấp, trải dài từ phường Hà Khẩu ở giáp nút giao giữa Quốc lộ 18 và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tới phường Hùng Thắng và phường Bãi Cháy, với tổng diện tích gần 2.000 ha.

Trong đó, diện tích đất xây dựng là 1.299,70 ha; diện tích đất dân dụng 804,04ha; diện tích đất nhóm ở mới 37,10ha; đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở 19,86 ha; đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở 22,22 ha.

Cụ thể, tiểu khu A thuộc khu vực ven biển phường Hùng Thắng, diện tích khoảng 236,18 ha; quy mô dân số khoảng 8.310 người. Đây là khu đô thị, cơ quan, hỗn hợp, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh. Tầng cao tối đa 80 tầng; mật độ xây dựng trung bình 40%-60%; hệ số sử dụng đất 4,0 - 13 lần.

Tiểu khu B nằm ở khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt, diện tích khoảng 412,57 ha; quy mô dân số khoảng 39.090 người. Tính chất, chức năng của tiểu khu này là khu dân cư hiện hữu, cơ quan, hỗn hợp, dịch vụ, giáo dục, lâm nghiệp, đồi núi trong đô thị,... Tầng cao tối đa 40 tầng; mật độ xây dựng trung bình 40-60%; hệ số sử dụng đất 4,0-13 lần.





Tổ hợp dự án Sun Harbor Plaza của Tập đoàn Sun Group tại khu vực chân cáp treo Nữ Hoàng gần khu vực Bến phà Bãi Cháy cũ. Ảnh: Thu Lê

Tiểu khu C là khu vực vực ven biển phường Bãi Cháy, đoạn từ ngã 4 khách sạn Lotus đến ngã 5 Cái Dăm và đến khu vực Bến phà Bãi Cháy cũ; diện tích khoảng 442,48 ha; quy mô dân số khoảng 14.430 người. Tính chất, chức năng của tiểu khu C là khu thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, công viên vui chơi giải trí cao cấp, cảng tàu khách, bến du thuyền. Tại tiểu khu C, được xây dựng tầng cao tối đa 110 tầng; mật độ xây dựng trung bình 40%-60%; hệ số sử dụng đất 4,0-13 lần.

Tiểu khu D là khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt và đường Hạ Long (Đoạn từ ngã 4 Khách sạn Lotus đến khu vực Bến phà Bãi Cháy cũ) và phía Nam Quốc lộ 18 (Đoạn từ ngã tư Ao Cá đến cầu Bãi Cháy). Diện tích tiểu khu D khoảng 866,45 ha; quy mô dân số khoảng 38.900 người. Tính chất, chức năng của tiểu khu D là khu ở hiện hữu, khu đô thị mới, hỗn hợp, dịch vụ, du lịch, lâm nghiệp, đồi núi trong đô thị... Tầng cao tối đa 40 tầng; mật độ xây dựng trung bình 40%-60%; hệ số sử dụng đất 4,0-13 lần.