Tỉnh Quảng Ninh kêu gọi, thu hút đầu tư vào 30 dự án trên địa bàn tỉnh trong các năm 2020 - 2021 với số vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2020, định hướng đến năm 2021.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đầu tư 30 dự án về 5 lĩnh vực, gồm: hạ tầng giao thông, logistics; hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sản xuất, chế biến, chế tạo các dự án thứ cấp trong khu công nghiệp; dịch vụ thương mại, đô thị; nông - lâm - ngư nghiệp.

Về lĩnh vực hạ tầng giao thông, Quảng Ninh kêu gọi đầu tư vào 4 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 8.544 tỷ đồng, trong đó dự án bến cảng tổng hợp tại Hòn Con Ong (phường Cẩm Thịnh và Cửa Ông, TP.Cẩm Phả) có tổng mức đầu khoảng 7.000 tỷ đồng, diện tích 101ha.

Khu cửa khẩu Hoành Mô

Ba dự án còn lại gồm: bến cảng Mũi Chùa tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (505 tỷ đồng, 10ha); dự án trung tâm logistics thuộc khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn (216 tỷ đồng, 27ha) và dự án đầu tư hạ tầng Khu phí thuế quan (823 tỷ đồng, khoảng 50,45ha).

Về đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Quảng Ninh kêu gọi số vốn 4.250 tỷ đồng để triển khai hạ tầng 2 khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Phả (phường Mông Dương, TP.Móng Cái) có tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, diện tích 400ha; dự án khu công nghiệp Đông Triều (xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều) có tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng, diện tích 150ha.

Khu công nghiệp Hải Yên (3/2016). Ảnh: Khánh Giang

Quảng Ninh cũng kêu gọi đầu tư 8 dự án thứ cấp về lĩnh vực chế biến, sản xuất, chế tạo trong khu công nghiệp gồm: dự án thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp Hải Yên, TP.Móng Cái (diện tích 182ha); dự án thứ cấp vào khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên (152ha); dự án thứ cấp vào khu công nghiệp Việt Hưng, TP.Hạ Long (158ha); dự án thứ cấp vào khu công nghiệp Texhong giai đoạn 1 tại huyện Hải Hài (487ha); dự án thứ cấp vào khu công nghiệp Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (487ha); dự án thứ cấp vào khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (1.192ha); dự án thứ cấp vào khu công nghiệp Bạch Đằng (176ha); dự án thứ cấp vào khu công nghiệp Sông Khoai (714ha). Tổng mức đầu tư các dự án này do nhà đầu tư đề xuất.

Tiếp đó là nhóm dự án về du lịch với 8 dự án gồm: quần thể bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái Vinpearl Safari Hạ Long (tại các xã Vũ Oai, Hoà Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm thuộc TP.Hạ Long) khoảng 2.000 tỷ đồng, diện tích 1.135ha; tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp tại khu vực hồ Yên Trung, TP.Uông Bí có diện tích 566ha, tổng mức 2.550 tỷ đồng.

Khu vực hồ Yên Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Cùng với đó là dự án đầu tư xây dựng sân golf An Biên 36 lỗ (xã Lê Lợi, TP.Hạ Long) có diện tích 180ha, tổng mức đầu tư 2.370 tỷ đồng; khu du lịch sinh thái Lựng Xanh (phường Quang Trung, TP.Uông Bí) có quy mô rộng 856ha, cần nhu cầu vốn khoảng 1.286 tỷ đồng; du lịch sinh thái Pạc Sùi (xã Yên Than, huyện Tiên Yên) 190ha; dự án khu văn hóa bản sắc dân tộc và du lịch sinh thái Bạch Vân (xã Quảng An, huyện Đàm Hà) với 65ha…

Nhóm về lĩnh vực dịch vụ, thương mại, đô thị mà Quảng Ninh kêu gọi đầu tư có tổng quy mô vốn cần 1.120 tỷ đồng. 6 dự án thuộc nhóm này bao gồm: trụ sở hành chính mới của thành phố Uông Bí (phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí); khu dịch vụ thương mại hỗn hợp (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn); khu công viên cây xanh và dịch vụ du lịch (xã Đoàn Kết, Vân Đồn)…

Nhóm dự án cuối cùng được Quảng Ninh kêu gọi đầu tư là nông lâm ngư nghiệp. Trong đó có 1 dự án mới là vùng nuôi trồng thuỷ sản, hàng hoá tập trung (phường Trưng Vương, TP.Uông Bí) với diện tích 92,6ha, vốn 400 tỷ đồng, hoặc mức vốn khác do nhà đầu tư đề xuất và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thuỷ sản tại huyện Đầm Hà diện tích 40ha.