Sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty Điện lực Hải Phòng

Theo đó, Công ty Điện lực Hải Phòng có 27 Đội Quản lý điện lực khu vực, gồm 15 đội khu vực TP Hải Phòng (cũ) gồm: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Thuỷ Nguyên, Kiến An, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến Thuỵ, An Dương, Cát Hải, Bạch Long Vĩ và 12 đội khu vực tỉnh Hải Dương (cũ) gồm: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Kim Thành.

Về quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán điện đã ký kết trước đây với các đối tác, khách hàng thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng được kế thừa, chuyển giao cho Công ty Điện lực Hải Phòng – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các Đội quản lý Điện lực khu vực tiếp tục thực hiện, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên.

Để thuận lợi cho giao dịch, Công ty đề nghị tất cả các Quý khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt cùng phối hợp ký lại hợp đồng mua bán điện, theo hình thức kí số hợp đồng điện tử hoặc hợp đồng giấy. Thời gian thực hiện và hiệu lực hợp đồng: Kể từ ngày 01/7/2025. Thông tin chi tiết Quý KH LH 19006769 hoặc truy cập Website https://pchaiphong.com.vn/.

Cũng kể từ kỳ hoá đơn tháng 7/2025, khách hàng kiểm tra thông tin, thực hiện thanh toán theo hình thực thoả thuận tại hợp đồng mua bán điện, trực tiếp tại các điểm giao dịch hoặc qua tài khoản (không thay đổi).

Toàn bộ hệ thống vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng vẫn duy trì ổn định, liên tục trong suốt quá trình chuyển đổi. Đội Quản lý điện lực khu vực tiếp nhận toàn bộ hiện trường, vận hành lưới, xử lý sự cố và thực hiện giao dịch tại chỗ. Các yêu cầu của khách hàng được giải quyết theo cơ chế “một cửa”, rút ngắn thời gian tiếp nhận, phản hồi và xử lý.