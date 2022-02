Quảng Ninh: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Tại Quảng Ninh, hiện có 5 doanh nghiệp đầu mối, 8 doanh nghiệp phân phối và 114 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đang hoạt động với 223 cửa hàng; 06 kho xăng dầu đầu mối với tổng trữ lượng đạt gần 400.000m3.

Thực hiện công điện số 517/CĐ-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đội Quản lý thị trường (QLTT) tăng cường triển khai các biện pháp nghiệm vụ, tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tại Quảng Ninh, hiện có 5 doanh nghiệp đầu mối, 8 doanh nghiệp phân phối và 114 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đang hoạt động với 223 cửa hàng; 06 kho xăng dầu đầu mối với tổng trữ lượng đạt gần 400.000m3. Trong tháng 1/2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh đạt 92.581m3, tăng 6,85% so với cùng kỳ. Đầu tháng 2, lượng xăng dầu tiêu thụ giảm so với cùng kỳ. Tuy là địa bàn có nhiều nhà máy, xí nghiệp, mỏ than, khu công nghiệp, khu kinh tế với mức tiêu thụ xăng dầu lớn, nhưng qua kiểm tra của ngành chức năng trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự ý ngừng bán, găm hàng, đầu cơ để trục lợi.

Trước các thông tin về thị trường xăng dầu trong nước đang có những hiện tượng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, đời sống của nhân dân, lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp giám sát hoạt động mua bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Qua số liệu báo cáo, đến ngày 14/2/2022 chưa phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đặc biện trên địa bàn toàn tỉnh không có hiện tượng các cửa hàng xăng dầu ngừng hoạt động, bán hàng cầm chừng gây ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.