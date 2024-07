Quảng Ninh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Đây sẽ là cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo quy định.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã ban hành Nghị quyết thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch theo ranh giới thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quyết định số 115/2002/QĐ-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ), bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, với diện tích khoảng 9.373,43ha.

Quảng Ninh ban hành Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Ảnh: QMG

Qua đó, nhằm phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến; gắn kết chặt chẽ với Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà tạo thành đầu mối tập kết, trung chuyển và xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, cùng với Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, phụ trợ cho Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái để đảm bảo sự xuyên suốt và duy trì các hoạt động liên tục, thúc đẩy phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu.

Đồng thời, góp phần xây dựng khu đô thị biên giới phía Bắc của huyện Hải Hà với không gian đô thị hài hỏa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và có bản sắc riêng: giải quyết các vấn đề xã hội, phân bổ lại lao động, dân cư của một khu vực biên giới, miền núi, dân tộc thiểu số nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bên cạnh đó, xây dựng Khu kinh tế có quốc phòng đảm bảo, có an ninh trật tự, an toàn xã hội vững chắc củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới. Trở thành cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu kinh tế

Trước đó, vào ngày 25/6, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) đã phối hợp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), bao gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc).

Đây là tiền đề quan trọng để hai bên tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNC, XNK, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giao thông vận tải liên vận, du lịch; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước.