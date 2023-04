Quý I/2023, Saigonbank (SGB) đạt 34% kế hoạch lợi nhuận năm

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank, UPCOM: SGB) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý I/2023. Theo đó, hoạt động kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả

Saigonbank báo lãi quý I tăng trưởng nhẹ, tăng 2,3% so với cùng kỳ

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank, UPCOM: SGB) ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý đạt hơn 223,3 tỷ đồng - tăng 5,1% so với cùng kỳ. Dẫn tới, lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất Quý 1/2023 của Saigonbank đạt 104,86 tỷ đồng và 99,5 tỷ đồng ,lần lượt tăng 6,2% và 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

So sánh với kế hoạch kinh doanh 2023 trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng thì ngân hàng này đã thực hiện được hơn 34% kế hoạch lợi nhuận năm ngay sau khi kết thúc quý I/2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Saigonbank

Tính đến 31/3/2023, dư nợ cho vay của Saigonbank 18.770,85 tỷ đồng, tăng 8,72% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng được ngân hàng tập trung cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2,3%. Huy động vốn của Saigonbank quý I đạt 21.793 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động. Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 82,2%, đáp ứng đúng quy định của NHNN là tỷ lệ phải thấp hơn 85%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 16,2% (so với yêu cầu tối đa 34%) cho thấy Saigonbank hoạt động bền vững, đáp ứng yêu cầu về an toàn thanh khoản.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, giá cổ phiếu SGB tăng 1,5% so với phiên giao dịch liền kề, lên ở mức 13.500 đồng/ cổ phiếu.