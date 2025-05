Trong 5 tháng đầu năm nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp phép mới và cấp phép tăng thêm vốn đầu tư cho 73 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương 4 tỷ USD (đã quy đổi).

Trong đó có 37 dự án FDI với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm khoảng 1,25 tỷ USD. Ngoài ra, vốn đầu tư mới và vốn điều chỉnh tăng cho 36 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 71.400 tỷ đồng (quy đổi thành 2,75 tỷ USD).

Bà Rịa - Vũng Tàu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Theo thông tin từ UBND tỉnh, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, vùng Đông Nam Bộ đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính 2 năm gần nhất của Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục tăng hạng và dẫn đầu vùng Đông Nam bộ. Chỉ số cải cách hành chính Par Index năm 2024 của tỉnh xếp thứ 2/63 toàn quốc, tăng 3 bậc so với năm 2023. SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước) năm 2024 của Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ 5/63 toàn quốc, tăng 3 bậc so với năm 2023; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 xếp thứ 5/63 tăng 1 bậc so với năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ (bên phải) nhận Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 tại Hà Nội ngày 6/5/2025. Ảnh: K. Dung

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã nhiều lần khẳng định lãnh đạo tỉnh hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, “Hội nghị đầu tư 2025: Lựa chọn Bà Rịa - Vũng Tàu” do UBND tỉnh tổ chức ngày 30/5 cũng nhằm mục đích tiếp tục thu hút vốn đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh việc tiếp tục làm nổi bật thế mạnh và định hướng phát triển dài hạn của tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe để tháo gỡ các vướng mắc từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị cũng sẽ công bố danh mục các dự án mời gọi đầu tư trọng điểm và tiêu biểu trong năm 2025. Tại sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư một số dự án; ký kết hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, cảng biển, thương mại, du lịch và phát triển thương hiệu du lịch.

Tiếp tục thu hút vốn đầu tư chất lượng cao

Đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút khoảng 1.250 dự án đầu tư với tổng vốn quy đổi gần 52 tỷ USD, gồm hơn 500 dự án FDI với tổng vốn khoảng 34 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn đầu tư trung bình trên mỗi dự án đạt khoảng 70 triệu USD, là mức cao nhất trong nhóm những địa phương đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư.

Tỉnh hiện có 17 khu công nghiệp (KCN) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 9.000ha. Trong đó, 13 KCN đã hoạt động và 4 dự án đang triển khai. Ngoài việc tập trung vào các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, Bà Rịa - Vũng Tàu đang phát triển mô hình KCN xanh để đón làn sóng đầu tư chất lượng cao.

Tokuyama Corporation (Nhật Bản) khởi công dự án sản xuất Polysilicon phục vụ công nghiệp bán dẫn vào ngày 29/4/2025 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh TL

Tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Tokuyama Corporation Nhật Bản đang xây dựng nhà máy sản xuất Polysilicon (silicon đa tinh thể với mức độ tinh khiết gần như tuyệt đối, là nguyên liệu then chốt cho công nghiệp bán dẫn). Với vốn đầu tư hơn 60 triệu USD, đây sẽ là nhà máy Polysilicon đầu tiên ở Việt Nam. Tokuyama – công ty hàng đầu thế giới về sản xuất Polysilicon – được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tài chính trong dự án này.

Ngoài ra, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 là KCN chuyên sâu duy nhất tại Việt Nam được thành lập theo thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chọn KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng để triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng KCN thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành. Dự án nhằm tiến tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng do Tổng công ty IDICO làm chủ đầu tư. Ông Phan Văn Chính, Phó Tổng giám đốc IDICO, nói công ty ông cũng đang vận hành một số KCN lân cận.

“Chúng tôi đã chú trọng xây dựng, cung cấp hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ và chất lượng, cùng với hệ thống điện, nước và xử lý môi trường theo tiêu chuẩn cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước,” ông Chính cho biết.

Phó Tổng giám đốc IDICO khẳng định Phú Mỹ (thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là địa bàn đặc biệt thuận lợi cho logistics và giao thương quốc tế.

Hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải tại Phú Mỹ đã được các công ty vận hành đội siêu tàu container đưa vào các tuyến dịch vụ của họ; cụm cảng Cái Mép - Thị Vải cũng không ngừng mở rộng dịch vụ logistics quốc tế và đang đón thêm nhiều hãng tàu lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, Phú Mỹ còn giáp với huyện Long Thành (Đồng Nai), nơi dự án sân bay quốc tế Long Thành dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản vào tháng 12/2025. Từ đó, tam giác với 3 đỉnh là sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sân bay Long Thành và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải sẽ là một điểm nhấn nổi bật trong mạng lưới logistics ở Đông Nam Bộ.