Rủi ro gian lận trực tuyến gia tăng: Giải pháp nào để bảo vệ khách hàng?

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, dịch vụ xuyên biên giới và hệ thống thanh toán quốc tế trong vài năm gần đây mang lại nhiều tiện ích vượt trội: chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng có thể thanh toán hàng hóa, dịch vụ toàn cầu, chuyển tiền tức thì, hay thực hiện các giao dịch xuyên lục địa.

Tuy nhiên, mặt trái của sự bùng nổ này là nguy cơ an ninh mạng và xâm phạm dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng.

Hệ thống ngân hàng – vốn được xem là thành trì an toàn nhất đang trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của tin tặc.



Theo các chuyên gia, không có hệ thống nào an toàn tuyệt đối. Một khi dữ liệu bị rò rỉ từ nhiều nguồn khác nhau, người dùng vẫn có nguy cơ bị thiệt hại tài chính. Thủ đoạn không còn dừng ở việc đánh cắp dữ liệu đơn thuần mà ngày càng tinh vi, kết hợp nhiều hình thức như Đánh cắp dữ liệu cá nhân qua lỗ hổng hệ thống, sau đó bán cho bên thứ ba; Giả mạo giao dịch bằng cách xâm nhập, chiếm quyền truy cập tài khoản; Phishing, social engineering: gửi email, tin nhắn giả mạo ngân hàng để lừa khách hàng tự cung cấp mật khẩu, OTP; Tấn công chuỗi cung ứng dữ liệu: khai thác từ các bên thứ ba liên kết với ngân hàng. Điểm chung là mọi hành vi đều hướng tới chiếm đoạt tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp từ tài khoản ngân hàng của người dùng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc môi trường thanh toán quốc tế với khối lượng dữ liệu khổng lồ được truyền tải liên tục giữa nhiều hệ thống, làm gia tăng điểm yếu bảo mật.

Chuỗi trung gian phức tạp, giao dịch đi qua nhiều cổng thanh toán, đối tác nước ngoài, mỗi điểm kết nối đều có thể trở thành mục tiêu tấn công. Khi sự cố xảy ra, việc truy tìm nguồn gốc tội phạm xuyên biên giới thường phức tạp, kéo dài, gây bất lợi cho khách hàng.

Cũng như tội phạm mạng quốc tế hoạt động tinh vi không chỉ nhắm vào ngân hàng, mà còn vào ví điện tử, cổng thanh toán quốc tế, ứng dụng thương mại điện tử…

Có thể nói, trong cuộc chiến công nghệ này, khách hàng cá nhân thường là “mục tiêu mềm” vì hạn chế về kiến thức bảo mật: nhiều người chưa quen sử dụng xác thực đa lớp, hoặc dễ tin vào tin nhắn/email giả mạo; Thiếu cảnh giác với thói quen click vào đường link lạ, chia sẻ thông tin đăng nhập trên môi trường mạng; khi tài khoản bị rút tiền trái phép, quy trình xác minh, hoàn tiền kéo dài và phức tạp, đôi khi khách hàng không được bồi hoàn đầy đủ.



Nếu như công nghệ mang lại tiện ích, tốc độ và sự tiện lợi cho người dùng, thì bảo hiểm chính là cơ chế giúp khách hàng an tâm trước các rủi ro không lường trước. Sự kết hợp hai yếu tố này tạo thành một “hệ sinh thái an toàn” cho tài chính cá nhân, vừa chủ động phòng ngừa, vừa kịp thời bù đắp khi sự cố xảy ra.

Các sản phẩm bảo hiểm nhằm giúp khách hàng giảm thiểu gánh nặng rủi ro.

Trên thế giới, mô hình InsurTech (bảo hiểm ứng dụng công nghệ) đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính – ngân hàng. Các sản phẩm như bảo hiểm gian lận thẻ, bảo hiểm giao dịch trực tuyến, hay bảo hiểm tài khoản ngân hàng được coi là xu hướng tất yếu.

Tại Việt Nam, Bảo hiểm Agribank là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển dòng sản phẩm này, nổi bật là Bảo an tài khoản – giải pháp được thiết kế chuyên biệt để bảo vệ khách hàng khi sử dụng tài khoản ngân hàng Agribank.

Sản phẩm Bảo an tài khoản của Bảo hiểm Agribank ra đời với mục tiêu giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro tài chính khi bị mất tiền trong tài khoản do những hành vi gian lận, lừa đảo công nghệ cao.

Với thủ tục tham gia đơn giản, mức phí hợp lý và phạm vi bảo vệ rộng, Bảo an tài khoản mang lại sự an tâm cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Khi khách hàng chẳng may bị kẻ gian chiếm đoạt tiền trong tài khoản, Bảo hiểm Agribank sẽ kịp thời chi trả quyền lợi theo hợp đồng, giúp họ giảm gánh nặng thiệt hại.

Điểm đặc biệt của sản phẩm là sự kết hợp chặt chẽ với nền tảng công nghệ ngân hàng Agribank. Hệ thống dữ liệu giao dịch được phân tích, đối soát, xác minh một cách tự động, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ bồi thường. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi khách hàng được giải quyết nhanh chóng, mà còn góp phần nâng cao niềm tin đối với dịch vụ ngân hàng số.

Lãnh đạo Bảo hiểm Agribank khẳng định: “Chúng tôi coi Bảo an tài khoản là một sản phẩm mang tính thời đại, khi nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng cao và rủi ro an ninh mạng ngày càng lớn. Đây là cách chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chuyển đổi số tài chính, để mỗi giao dịch trở nên an toàn hơn”.

Khách hàng có thể mua trực tuyến Bảo an tài khoản ngay trên smartphone qua ứng dụng ngân hàng Agribank Plus, trang bảo hiểm trực tuyến và các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.