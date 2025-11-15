Techcombank và Techcom Life thực hiện 'cú bắt tay quan trọng'

Nội dung giao dịch bao gồm ký kết hợp đồng phân phối và thiết lập mối quan hệ đại lý nhằm cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ của Techcom Life tới khách hàng Techcombank, đáp ứng nhu cầu tài chính và bảo vệ toàn diện của khách hàng.

Theo đó, hợp đồng có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày HĐQT phê duyệt và sẽ tự động gia hạn với thời hạn tương ứng, ngoại trừ trường hợp một bên thông báo cho bên còn lại về việc không tiếp tục gia hạn ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn của hợp đồng. Ngân sách/chi phí tối đa chưa phát sinh.

Techcombank cho biết thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính, bảo hiểm tích hợp, khẳng định cam kết đổi mới và dẫn đầu thị trường của Techcombank.

Việc ký kết thỏa thuận phân phối giữa Techcombank và Techcom Life thể hiện định hướng chiến lược dài hạn nhằm tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Trước đó, ngày 16/7, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép số 100/GP/KDBH về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương (TCLife).

Cụ thể, công ty có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng do ông Chung Bá Phương làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Địa chỉ trụ sở chính tại Tòa C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/3 trước đó, HĐQT Techcombank đã thông qua nghị quyết góp vốn thành lập TCLife với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng. Theo thông báo, công ty bảo hiểm nhân thọ sau khi thành lập sẽ có hai cổ đông lớn là Techcombank với tỷ lệ sở hữu 80%, tương đương 1.040 tỷ đồng và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Techcombank dự kiến công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ lỗ trong hai năm đầu hoạt động. Bắt đầu từ năm thứ ba, TCLife sẽ thu hồi vốn và ghi nhận lợi nhuận ròng 605 tỷ đồng. Sau 5 năm, Techcombank sẽ nhận lợi nhuận ròng 1.195 tỷ đồng từ TCLife, tỷ suất sinh lời tương đương 23,4%.

Ngoài ra, TCLife còn đóng góp vào việc tăng tài sản ròng cho các cổ đông góp vốn, trong đó có Techcombank. Tổng tài sản của công ty bảo hiểm trong năm đầu là 728 tỷ đồng và sang năm thứ 5 dự kiến lên đến 16.081 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 22 lần.

Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 23.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản của Techcombank tại ngày 30/9 đạt gần 1,13 triệu tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 38,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ, riêng quý III đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng đồng đều ở mảng tín dụng, phí dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Kết quả, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 23.384 tỷ đồng trong 9 tháng, riêng quý III đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước tới nay.

Tín dụng ngân hàng tăng gần 16,8% so với đầu năm. Trong đó cho vay cá nhân tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt ở các sản phẩm vay mua nhà, vay ký quỹ và cho vay tín chấp. Tín dụng doanh nghiệp cũng ghi nhận 463 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, nhờ chiến lược đa dạng hóa danh mục sang các lĩnh vực tiện ích, hàng tiêu dùng nhanh và logistics.

Sau 9 tháng, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 27,4 nghìn tỷ đồng, biên lãi ròng (NIM) ổn định quanh mức 3,8% nhờ chi phí vốn được kiểm soát. Bên cạnh đó, thu nhập dịch vụ đạt 8,4 nghìn tỷ đồng, với tăng trưởng nổi bật ở mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) và thu phí bảo hiểm, đều tăng hơn 30%.

Chi phí hoạt động tăng nhẹ nhưng tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) vẫn quanh mức 30%. Chất lượng tài sản được cải thiện khi chi phí dự phòng giảm, kéo tỷ lệ nợ xấu về khoảng 1,2%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) đạt 119,1%.

Đến cuối quý III, tổng tiền gửi khách hàng của Techcombank đạt hơn 638 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành, chiếm hơn 42% tổng tiền gửi, nhờ các sản phẩm nổi bật như Sinh lời tự động 2.0 và giải pháp thanh toán dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp.