'Cú lội ngược dòng' ngoạn mục: Loạt doanh nghiệp bảo hiểm bất ngờ lãi lớn, lộ diện 'ông lớn' tiền mặt khủng

Bức tranh lợi nhuận rực rỡ

Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng từ chi phí bồi thường tăng và thị trường tài chính kém sôi động năm 2024, các doanh nghiệp bảo hiểm bước vào quý III/2025 với kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Nhiều doanh nghiệp lớn ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục, phần lớn nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm thoát lỗ, chi phí bồi thường được kiểm soát và thu nhập tài chính duy trì tích cực.

Dẫn đầu đà tăng trưởng là Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) với lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 797 tỷ đồng, tăng 42% và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Mảng kinh doanh bảo hiểm ghi nhận lãi gộp 245 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước còn lỗ 145 tỷ đồng; hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột với 2.916 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 13%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Bảo Việt đạt 2.188 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 35% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 70% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025. Tổng tài sản đạt gần 273.000 tỷ đồng, tăng 9%, trong đó tiền gửi ngân hàng chiếm gần một nửa.

Không kém cạnh, Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) gây chú ý khi báo lãi sau thuế quý III/2025 đạt 112,7 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Mảng bảo hiểm của doanh nghiệp thoát lỗ với lợi nhuận gộp 91 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 19 tỷ đồng), nhờ chi phí bồi thường giảm mạnh 36%.

Dù lợi nhuận tài chính giảm 14%, Bảo Minh vẫn đạt kết quả kỷ lục và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm (300 tỷ đồng) chỉ sau 9 tháng, với mức lợi nhuận đạt được thực tế 301 tỷ đồng.

CTCP PVI (HNX: PVI) cũng bứt phá mạnh với lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 420 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ, nhờ lợi nhuận gộp bảo hiểm tăng 3,3 lần lên 480 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 45% đạt 1.195 tỷ đồng, giúp PVI vượt 38% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 3 quý. Tổng tài sản đạt hơn 42.000 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (HoSE: MIG) ghi nhận 123 tỷ đồng lãi sau thuế quý III/2025, tăng đột biến gấp 5 lần cùng kỳ, nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng 19% và chi phí bồi thường giảm 20%.

Các doanh nghiệp tầm trung cũng tăng tốc

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa, Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (UpCOM: ABI) đã có một quý hồi phục mạnh mẽ.

Tính riêng trong quý III/2025, doanh nghiệp đạt lãi sau thuế 54 tỷ đồng; doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 15% song chi phí bồi thường ghi nhận giảm 23%.

Với kết quả này, lũy kế 9 tháng ABI lãi ròng 200 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và hoàn thành 80% kế hoạch năm.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội (HNX: PRE) cũng gây bất ngờ khi lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 91 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ 1%, nhờ chi phí hoa hồng giảm 6%, qua đó mang lại 40 tỷ đồng lợi nhuận từ mảng tái bảo hiểm, trong khi cùng kỳ lỗ 4 tỷ đồng. Lợi nhuận tài chính tăng 80% giúp PRE đạt lãi ròng kỷ lục 91 tỷ đồng trong quý.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 101 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ tái bảo hiểm, tăng 90% và 173 tỷ đồng từ tài chính, tăng 32% so với cùng kỳ, nâng lãi ròng lên 193 tỷ đồng, tăng 62% và hoàn thành 99% kế hoạch năm.

Tổng tài sản cuối quý III/2025 của doanh nghiệp đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 19%, chủ yếu nhờ tiền gửi ngắn hạn tăng 26%. Nợ phải trả hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó dự phòng nghiệp vụ ngắn hạn hơn 4.600 tỷ đồng.

BV Life (HNX: VCM) ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, lãi sau thuế quý III/2025 đạt hơn 31 tỷ đồng, gấp 28,5 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ chuyển nhượng văn phòng tại tòa 25T1.

Lũy kế 9 tháng, BV Life lãi hơn 33 tỷ đồng, tăng 854%, vượt 5,5 lần kế hoạch năm và doanh thu cũngghi nhận đạt 85% chỉ tiêu cả năm.

Trong khi đó, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) ghi nhận 75 tỷ đồng lãi sau thuế quý III/2025, tăng 62% so với cùng kỳ, dù lợi nhuận 9 tháng giảm 8% còn 232 tỷ đồng do hoạt động tài chính đi xuống. Dù vậy, PTI đã hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HoSE: PGI) duy trì tăng trưởng ổn định với 46 tỷ đồng lãi trước thuế quý III/2025, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Song lợi nhuận 9 tháng đạt 245 tỷ đồng, tăng 1%, tương đương hoàn thành 65% kế hoạch năm. Cơ cấu doanh thu kinh doanh bảo hiểm tăng 15,6%, trong khi hoạt động tài chính giảm nhẹ 4%.

Điểm chung nổi bật trong bức tranh lợi nhuận quý III/2025 của ngành bảo hiểm là sự cải thiện rõ nét ở mảng kinh doanh bảo hiểm cốt lõi, sau nhiều quý bị ảnh hưởng bởi chi phí bồi thường cao và tỷ suất sinh lời tài chính giảm.

Việc giảm mạnh chi phí bồi thường, cùng xu hướng đầu tư an toàn qua tiền gửi và trái phiếu, đã giúp nhiều doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng.

Tính đến hết tháng 9/2025, phần lớn các doanh nghiệp lớn trong ngành như BVH, PVI, BMI, MIG, PRE, ABI… đều đạt từ 70 - 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm, trong đó một số đã vượt xa mục tiêu.

Điều này cho thấy đà phục hồi vững chắc của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cả ở khối nhân thọ và phi nhân thọ, trong bối cảnh nhu cầu bảo hiểm tài sản và bảo hiểm sức khỏe tiếp tục tăng cùng sự ổn định của thị trường tài chính.