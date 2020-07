Sai phạm nghiêm trọng tại Khu dân cư cồn Tân Lập, Tổng giám đốc Nguyễn Chí Uy bị khởi tố, bắt giam

Dự án Khu dân cư (KDC) cồn Tân Lập tại phường Xương Huân, TP Nha Trang do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang đã có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có thông cáo báo chí về vụ việc này.

Ngày 11/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, ngày 21/12/2019, ông Nguyễn Chí Uy (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang) đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dự án Khu dân cư cồn Tần Lập dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thành các hồ sơ cần thiết của dự án. Qua điều tra, Công an Khánh Hòa xác định, trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, ông Uy đã tự ý phân chia lô đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch công viên cây xanh tại dự án KDC cồn Tần Lập thành các lô liền kề để bán và bán một lô đất (biệt thự và nhà ở liền kề) cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền rất lớn. Ông Uy cũng thực hiện huy động vốn của nhiều người, chuyển nhượng sản phẩm dự án khu chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Công tỉnh Khánh Hòa cũng cảnh báo về việc các dự án thành phần thuộc dự án KDC cồn Tân Lập và dự án KDC cồn Tân Lập chưa được phép mở bán hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật. Do đó, các tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện đúng pháp luật. Đối với các khách hàng đã góp vốn mua sản phẩm Tòa nhà TM1 là dự án thành phần chưa có thiết kế cơ sở, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xây dựng nhưng đã góp tiền chuyển nhượng cần sớm trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Các tổ chức, cá nhân là người bị hại, người có liên quan đến các hoạt động mua bán đất nền, góp vốn mua sản phẩm, chuyển nhượng sản phẩm tại dự án Khu dân cư cồn Tân Lập liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh theo địa chỉ 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, điện thoại: (0258) 3526192 để làm việc. Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư cồn Tân Lập được hình thành từ năm 2007 với diện tích hơn 7,9ha, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 2.718 tỷ đồng. Dự án có quy mô dân số là 4.200 người với nhiều hạng mục công trình như Khu chung cư từ 9 - 21 tầng với 713 căn; 4 khu nhà biệt thự song lập, mỗi khu có từ 7 đến 11 căn hộ; khu công trình công cộng và dịch vụ; các công trình điểm nhấn và khu vực tầng cao tối đa 40-45 tầng,… Một dự án nhà ở xã hội tại Khánh Hòa huy động vốn trái phép Được biết, sau khi ông Uy bị Công an Khánh hòa bắt giam, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang đã cùng các cổ đông là ông Nguyễn Huy Quang, ông Phạm Văn Minh mua lại 80% cổ phần kể từ ngày 10/2. Ông Nguyễn Trí Dũng cũng khẳng định, bộ máy công ty đã hoàn chỉnh về mặt cơ cấu lại thành phần cổ đông và đều là những người có đủ năng lực, đủ tài chính để tiếp tục điều hành mọi hoạt động của công ty trong thời gian tới và sẽ chịu trách nhiệm về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, tới ngày 14/5/2020, tập thể khách hàng tại dự án KDC cồn Tân Lập đã có đơn kiến nghị lần 4 gửi các cơ quan chức năng của tỉnh tố cáo Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang vi phạm các cam kết khi triển khai dự án. Trước đó, tại Hội nghị khách hàng ngày 8/3, lãnh đạo công ty này cam kết chậm nhất ngày 30/4 nếu công ty không hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500, hồ sơ mẫu thiết kế nhà, giấy phép xây dựng hạ tầng, dự toán xây thô… thì tập thể khách hàng sẽ có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan yêu cầu xử lý sai phạm của công ty. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500 để thực hiện các bước triển khai tiếp theo. Phía công ty cho hay, công tác điều chỉnh quy hoạch đang vướng mắc tại các cơ quan chức năng của tỉnh. Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013. Tuy nhiên, dự án liên tục chậm trễ và xin điều chỉnh 9 lần. Đồng thời, chủ đầu tư cũng thực hiện việc chia nhỏ dự án để bán; các lô đất biệt thự, đất nền dù chưa đủ điều kiện pháp lý vẫn mở bán rầm rộ, dẫn đến việc tranh chấp, khiếu nại diễn ra phức tạp.