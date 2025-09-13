Sau 2 tháng tổ chức địa phương 2 cấp, bộ máy kế toán nhiều xã vẫn chưa thông

Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về phổ biến và giải đáp các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với cấp xã.

Liên quan đến ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), nhấn mạnh: Chính phủ đã tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ cho các địa phương, từ trực tuyến, trực tiếp cho đến "cầm tay chỉ việc" tại từng địa bàn.

Bộ Tài chính đã trình và Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương hơn 7,7 nghìn tỷ đồng để chi cho việc sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm cơ sở vật chất cho cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

Ngoài ra, Chính phủ còn phân bổ hơn 42.000 tỷ đồng để chi trả chính sách cho các đối tượng cán bộ nghỉ chế độ theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước Nguyễn Minh Tân.

Theo ông Tân, phần lớn đơn vị dự toán cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chi trả kịp thời lương, phụ cấp và chi thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, một số địa phương đã chủ động phân cấp, ủy quyền rõ ràng trong quản lý ngân sách, đồng thời bố trí bổ sung nhân lực kế toán để đáp ứng nhu cầu vận hành bộ máy mới.

Các Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cơ quan cấp xã đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp được thông suốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những điểm nghẽn cần giải quyết, việc phân bổ dự toán còn chậm.

Theo đó, một số địa phương chưa hoàn tất điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã. Có nơi chưa giao dự toán ngân sách 2025 cho cấp xã, vẫn phải thực hiện tạm cấp. Đặc biệt, dự phòng ngân sách trung ương cho nhiệm vụ đột xuất và chính sách an sinh tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn hạn chế.

Về nhân lực kế toán, một số xã chưa bố trí được kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, gây vướng mắc trong việc mở tài khoản tại Kho bạc và chi trả lương cho người lao động…



Để giải bài toán nhân lực kế toán, ông Bùi Hữu Phú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, kiểm toán cho hay, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để tháo gỡ khó khăn. Các văn bản cho phép thủ trưởng đơn vị tạm phân công một nhân sự đủ điều kiện làm phụ trách kế toán và đăng ký chữ ký giao dịch với Kho bạc.



Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, kiểm toán Bùi Hữu Phú

Đại diện các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc qua hơn 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp như: việc mô hình tổ chức bộ máy kế toán cấp xã ở một số đơn vị chưa thực hiện thông suốt, một số đơn vị chưa bố trí được kế toán trưởng; công tác sắp xếp, quản lý tài sản công…

Tổng hợp các kiến nghị từ thực tiễn địa phương, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Tài chính) kiến nghị các địa phương cần lượng hóa số liệu rõ ràng, thiếu bao nhiêu kế toán, lộ trình khắc phục ra sao.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính dự kiến thành lập các đoàn công tác để trực tiếp xuống cơ sở tháo gỡ khó khăn, kết hợp họp trực tuyến định kỳ.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền Bộ sẽ được giải quyết ngay, bảo đảm tiến độ. Địa phương cũng cần chủ động trong việc hoàn thiện thủ tục để mở tài khoản, bố trí nhân lực, tránh tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến chi lương và vận hành ngân sách.

