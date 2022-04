Sau chuỗi tăng sốc, giá gas giảm 29.000-31.000 đồng/bình 12 kg

Giá gas được các công ty kinh doanh gas thông báo sẽ giảm mạnh từ hôm nay (1/5). Theo đó, mức giảm khoảng 31.000 đồng/bình 12kg, 116.000 đồng/bình 45kg...

Theo Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam - PV GAS Miền Nam (PetroVietNam), giá gas thế giới nhập khẩu theo hợp đồng (CP) tháng 5 vừa chốt ở mức 855 USD/tấn, giảm 95 USD/tấn so với tháng trước. Do đó, giá gas bán lẻ trong nước tháng 5 cũng điều chỉnh giảm tương ứng là 2.417 đồng/kg, tương đương 29.000 đồng/bình 12 kg, gần 109.000 đồng/bình 45 kg so với tháng 4.

Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng gas PetroVietNam tháng 5 được công bố ở mức 488.900 đồng/bình 12 kg, gas Saigon Petro ở mức 487.000 đồng/bình 12 kg.

Các nhãn hàng gas City Petro, Vimexco Gas, Pacific và Esgas giảm 2.583 đồng/lít (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Theo đó, bình gas 6kg giảm được 15.000 đồng, bình 12kg giảm 31.000 đồng, bình 12,5kg giảm 32.000 đồng, bình 45kg giảm 116.000 đồng, bình 5kg giảm 129.000 đồng.

Sau khi giảm, giá bán lẻ gas đến tay người tiêu dùng không vượt quá mức 282.000 đồng/bình 6kg; 507.500 đồng/bình 12kg, 542.500 đồng/bình 12kg nhựa VIP; 1,902 triệu đồng/bình 45kg; 2,114 triệu đồng/bình 50kg.

Theo đại diện Công ty Saigon Petro, nguyên nhân giá gas tháng 5 giảm là nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt 855 USD một tấn, giảm 95 USD so với tháng trước.

Hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Thời tiết ấm lên khi vào hè khiến nhu cầu nhiên liệu, khí đốt nhiều khu vực trên thế giới giảm xuống, giúp giá gas thế giới hạ nhiệt.