Tính chung 9 tháng năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chưa đạt kế hoạch đề ra, song so với cùng kỳ năm 2019 đều đạt và vượt. Than nguyên khai sản xuất trong 9 tháng đạt gần 30 triệu tấn, bằng 73% kế hoạch năm. Than nhập khẩu trên 9,6 triệu tấn, tăng 187% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ trên 33 triệu tấn, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, thu nhập cho người lao động được duy trì ổn định, mức bình quân trên 13 triệu đồng/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn đạt trên 15.600 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ. Riêng đối với Quảng Ninh, TKV nộp ngân sách nhà nước trên 12.400 tỷ đồng, đóng góp quan trọng cho thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng KHCN, cơ giới hóa sản xuất; chung tay cùng với tỉnh phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đồng thời, giữ ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh, ủng hộ chủ trương kích cầu du lịch, tiêu thụ các sản phẩm OCOP... cũng như đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, TKV tham gia triển lãm với gian hàng gồm nhiều sản phẩm như: Than đá, các loại quặng, các sản phẩm cơ khí...

Theo kế hoạch trong quý IV/2020, Tập đoàn xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất trong trạng thái bình thường mới; tập trung đào lò, bốc đất chuẩn bị tài nguyên sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường; duy trì sản xuất than hợp lý với mục tiêu bố trí đủ việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, từng bước đầu tư thiết bị tiên tiến đáp ứng yêu cầu chế biến than pha trộn than.

Tiếp tục coi trọng việc phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh. Ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của Tập đoàn trong quý IV này sẽ khai thác 9,3 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 10,5 triệu tấn, duy trì ổn định, việc làm cho trên 80.000 thợ mỏ, đóng góp cho thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh.

Trước đó, do hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chịu tác động mạnh của đại dịch Covid -19, TKV đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo ổn định sản xuất. Đồng thời xem xét, điều chỉnh để tăng sản lượng, qua đó tăng nộp ngân sách, bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn thu từ các lĩnh vực khác bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra.

Được biết, tất cả các công ty thành viên của TKV sẽ chung tay để có thể tăng nộp thêm cho ngân sách khoảng 1.000 tỉ đồng. Năm 2019, tập đoàn này đã nộp ngân sách 18.400 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là ở Quảng Ninh.