Tạm ngưng hoạt động, nhiều cây xăng trên địa bàn An Giang bị kiểm tra

Tổng cục QLTT cho biết, phần lớn các cây xăng ngưng hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang đã thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan chức năng theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT An Giang đã ghi nhận nhiều cây xăng trên địa bàn huyện Thoại Sơn, huyện Phú Tân, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú, huyện An Phú tạm ngừng hoạt động. Phần lớn các cây xăng ngưng hoạt động đã thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan chức năng theo quy định.

Trước đó, nhằm chủ động, đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, vi phạm về chất lượng, đo lường và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục QLTT An Giang đã ban hành công văn gửi các Đội QLTT trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng dầu.

Trong công văn, Cục QLTT An Giang yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để chủ động, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, hạn chế thời gian bán hàng, vi phạm về chất lượng, đo lường và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo Cục QLTT An Giang cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh xăng dầu chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh An Giang có 10 doanh nghiệp đầu mối; 07 doanh nghiệp là tổng đại lý: 09 doanh nghiệp là tổng đại lý ngoài tỉnh và 489 cửa hàng xăng dầu. Ảnh: Tổng cục QLTT

Trong thời gian qua, trước áp lực về nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, nguồn cung không được đảm bảo, nhưng nhìn chung phần lớn các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn đảm bảo, duy trì hoạt động kinh doanh và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, tuy nhiên lực lượng QLTT An Giang cũng ghi nhận một số trường hợp đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trên địa bàn huyện Thoại Sơn, huyện Phú Tân, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú, huyện An Phú.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Thoại Sơn, lực lượng QLTT ghi nhận 07 trường hợp cửa hàng không còn xăng để bán cho người tiêu dùng, phải ngừng hoạt động, gồm: 04 cửa hàng xăng dầu Trung Thắng (đến ngày 7/2 đã hoạt động lại 01 cửa hàng; còn 03 cửa hàng đóng cửa); 01 cửa hàng xăng dầu Thoại Giang; 01 cửa hàng xăng dầu thuộc Xà lang xăng dầu Năm Mới (đến ngày 7/2 đã hoạt động lại); 01 cửa hàng xăng dầu Trương Anh Kiệt.

Nguyên nhân tạm ngưng hoạt động là do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời (thuộc hệ thống PVoil). Các trường hợp này đều có báo cáo gửi về Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Thoại Sơn và Sở Công Thương tỉnh An Giang) theo quy định.

Trên địa bàn huyện Phú Tân, lực lượng QLTT An Giang ghi nhận 05 trường hợp ngưng hoạt động gồm: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Nguyễn Văn Việt - thị trấn Chợ Vàm; DNTN xăng dầu Hiệp Vinh - thị trấn Phú Mỹ; DNTN xăng dầu Trần Thanh Bởi - thị trấn Phú Mỹ; DNTN xăng dầu Kim Hồng I - xã Hiệp Xương. Lý do, sang nhượng cửa hàng cho Công ty TNHH Phúc Lâm PETRO Tây Đô – thành phố Cần Thơ, đang làm thủ tục sang tên. Cửa hàng dầu khí An Giang số 6 - Công ty TNHH MTV DV TM Vạn Vạn Phúc - xã Phú An: Ngưng hoạt động từ ngày 02/02/2022 đến nay. Phòng Kinh tế - Hạ tầng đề nghị UBND xã Phú An lập biên bản hiện trạng, sau Tết Nguyên đán mời chủ doanh nghiệp làm việc.

Trên địa bàn huyện Châu Thành, lực lượng QLTT An Giang ghi nhận 05 trường hợp ngưng hoạt động gồm: Thanh Long 2; Bảy Mẫn; Út Tuyết; Nguyễn Văn Đến; Cửa hàng xăng dầu số 20 Út Rô với lý do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời. Được biết, tất cả đều thuộc hệ thống PVOil. Trước đó, PVoil đã gửi thông báo cho đại lý với nội dung: “Kính gửi quý khách hàng! Do tàu xăng dầu không về kịp, Kho An Giang dừng cung cấp xăng 95 cho đến khi có thông báo mới, dầu Do và E5 vẫn cung cấp bình thường”.

Trên địa bàn huyện Châu Phú, lực lượng QLTT An Giang ghi nhận 01 trường hợp ngưng hoạt động đó là Hộ kinh doanh xăng dầu Nguyễn Văn Que - thuộc hệ thống Petrolimex An Giang với lý do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời.

Trên địa bàn huyện An Phú, lực lượng QLTT An Giang ghi nhận 05 trường hợp ngưng hoạt động gồm: 04 cửa hàng xăng dầu (Kim Lợi, Hồng Lợi, Hai Khanh, Cáo Hóa) thuộc hệ thống Công ty Trương Phát Thịnh (Pvoil). Lý do: hết xăng, công ty hẹn chiều ngày 07/02 giao xăng; 01 cửa hàng xăng dầu (Trương Vũ) thuộc hệ thống Công ty xăng dầu Cửu Long (Petimex). Lý do đóng cửa là do nhân viên bị mắc Covid-19. Hiện nay đã hoạt động bình thường.

Các cây xăng còn lại trên các địa bàn: Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, Chợ Mới, Tân Châu hoạt động bình thường.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hồ, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh An Giang, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng dầu theo nội dung chỉ đạo tại Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương và văn bản củaTổng cục QLTT. “Tất cả trường hợp vi phạm sẽ được chúng tôi nghiêm túc xử lý theo đúng quy định của pháp luật”-ông Hồ khẳng định.

