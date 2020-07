Tận dụng đại dịch Covid-19, Trung Quốc thắng thế trong cuộc chiến 5G

Tốc độ phủ sóng 5G tại Trung Quốc đang nói lên một điều rằng chuỗi cung ứng nước này có khả năng hồi sinh nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, qua đó củng cố thêm vị trí tiên phong công nghệ 5G mà Bắc Kinh đang chiếm ưu thế trước Washington.

Trung Quốc đang thắng thế Mỹ trong cuộc chiến 5G

Trung Quốc đang xây dựng hàng chục ngàn trạm thu phát sóng 5G mỗi tuần. Nước này tham vọng đạt mục tiêu vận hành hơn nửa triệu trạm gốc như vậy từ nay đến cuối năm, trong tổng số mục tiêu 5 triệu trạm gốc 5G trên toàn quốc. Cho đến nay, Trung Quốc có khoảng 200.000 trạm thu phát sóng 5G đang hoạt động, chủ yếu tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Hàn Quốc, một trong những quốc gia hiếm hoi khác sớm thực hiện phủ sóng 5G cùng Trung Quốc hiện chỉ có 115.000 trạm gốc như vậy.

Hồi cuối tháng 5, Bộ Công nghiệp & Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho hay mỗi tuần, nước này lắp đặt thêm khoảng 10.000 trạm phát sóng 5G không dây trên cả nước. Đây là những nỗ lực nhằm kéo lại tiến độ phủ sóng 5G bị chậm trong tháng 2 và tháng 3, giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ buộc chính quyền Bắc Kinh thực hiện các biện pháp phong tỏa kiểm dịch nghiêm ngặt. Các cột sóng 5G là một phần trong hàng loạt dự án mà Hội đồng Nhà nước Trung Quốc công bố hồi tuần trước trong nỗ lực thúc đẩy đổi mới công nghiệp dựa trên hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ cao.

Nói một cách đơn giản, 5G là mạng không dây thế hệ tiếp theo hứa hẹn mang đến các kết nối internet nhanh gấp 100 lần mạng 4G hiện tại. Cách thức hoạt động của 5G sẽ thay đổi hoàn toàn các kết nối Internet, không chỉ trên smartphone mà còn các thiết bị điện tử khác như TV, xe hơi…, thậm chí cả hệ thống đèn đường. Việc phát triển mạng 5G có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò liên kết các lĩnh vực công nghệ cao thông qua kết nối tốc độ cao với độ trễ rất nhỏ, thúc đẩy các bước tiến lớn trong lĩnh vực xe tự lái, trí tuệ nhân tạo, chăm sóc y tế và cả giáo dục trực tuyến… Nó cho phép thúc đẩy tốc độ truyền tải và thu thập dữ liệu, giải quyết các vấn đề kết nối vận hành của các thiết bị tự hành như máy móc, dây chuyền sản xuất tự động…

Tập trung phát triển 5G thể hiện tham vọng lớn của Bắc Kinh trong việc tăng cường đẩy mạnh sự tích hợp giữa hệ thống Internet vạn vật và nền kinh tế thực; qua đó chuyển hướng từ nền kinh tế sản xuất hiện tại sang nền kinh tế công nghệ cao, vươn lên thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.

Dù sớm kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 trong nước, Trung Quốc vẫn phải khắc phục những hậu quả kinh tế nặng nề do hoạt động sản xuất kinh doanh ngừng trệ nhiều tuần liền. Dịch Covid-19 thậm chí còn thổi bùng làn sóng dịch chuyển chuỗi sản xuất khỏi Trung Quốc khi các chính phủ trên thế giới (Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu…) kêu gọi doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Rõ ràng, đã có những doanh nghiệp ra đi, và sự phụ thuộc trên toàn cầu vào thị trường Trung Quốc đang giảm bớt.

Do đó, khi các quốc gia trên toàn cầu còn đang vật lộn với đại dịch Covid-19, Bắc Kinh đã tập trung mọi nguồn lực để đưa Trung Quốc trở thành nhà sản xuất mọi bộ phận linh kiện trong cơ sở hạ tầng mạng 5G mà các quốc gia khác sẽ sớm cần đến. Nói một cách khác, công nghệ 5G là cánh cửa mới đưa Trung Quốc vượt mặt Mỹ nắm giữ vị thế tiên phong công nghệ.

Dự kiến mỗi trạm gốc 5G có giá khoảng 500.000 NDT (71.361 USD) và bao gồm nhiều linh kiện từ con chip, bộ ăng-ten, bảng mạch… Lượng lớn các doanh nghiệp sản xuất “ăn theo” chuỗi cung ứng phức tạp này đều góp phần thúc đẩy ngành công nghệ cao Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hơn.

Giá cổ phiếu các công ty Trung Quốc tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện 5G như nhà sản xuất bảng mạch in Shennan Circuits Co. và Maxscend Microelectronics Co. - nhà sản xuất chip tần số vô tuyến đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Một số doanh nghiệp thậm chí chứng kiến giá trị vốn hóa thị trường tăng hàng tỷ USD do triển vọng sáng sủa của ngành công nghiệp 5G Trung Quốc.