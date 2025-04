Tập đoàn Stavian bắt tay Shinec để bất động sản công nghiệp sinh thái

Theo nội dung hợp tác được ký kết vào ngày 3/4, Tập đoàn Stavian và Tập đoàn Shinec sẽ thông qua việc chia sẻ chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm; tận dụng, khai thác, phát triển những tiềm năng, thế mạnh sẵn có của mỗi bên để cùng nhau xây dựng các dự án Khu/Cụm công nghiệp theo mô hình sinh thái, góp phần thúc đẩy thị trường BĐS công nghiệp phát triển một cách bền vững.

Shinec và Stavian sẽ cùng nhau phát triển các dự án BĐS công nghiệp mới theo hướng sinh thái. Ảnh: Thu Lê

Hai bên sẽ cùng nhau phát triển các dự án BĐS công nghiệp mới gồm: các Khu/Cụm công nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh với quy mô 315 ha, tỉnh Hải Dương 450ha, tỉnh Khánh Hoà 370ha; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000ha; tỉnh Hậu Giang 234 ha; thành phố Cần Thơ 300ha; tỉnh Bạc Liêu 257 ha và nhiều dự án khác đang được hai bên cùng nhau nghiên cứu và phát triển.

Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Stavian nhấn mạnh: “Mô hình KCN mà hai doanh nghiệp hướng tới sẽ không chỉ đảm bảo phát triển bền vững mà còn tạo ra môi trường làm việc tối ưu cho các doanh nghiệp và người lao động. Các khu/cụm công nghiệp này sẽ được thiết kế với cơ sở hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và các giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hài hòa và thân thiện.”





Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Stavian phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Lê



Tập đoàn Stavian vốn là tập đoàn công nghiệp - công nghệ đa quốc gia quy mô lớn, với hơn 30 chi nhánh trên thế giới, xuất khẩu hàng hóa tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn này hiện là sản xuất công nghiệp và hệ sinh thái liên quan, bao gồm 05 nhóm ngành: sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, phát triển hạ tầng công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, thương mại và đầu tư.

Việc hợp tác với Tập đoàn Shinec để phát triển các dự án BĐS công nghiệp là hướng đi mới, là một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp của Tập đoàn.

Ông Thắng nhấn mạnh thêm: “Với sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững, Tập đoàn Stavian sẽ tập trung phát triển các KCN xanh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các dự án hiện do Tập đoàn Stavian đã phát triển và kinh doanh tại Vĩnh Phúc, Hưng Yên và nhiều tỉnh thành khác của Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, nâng cao đời sống cho cộng đồng”.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Tập đoàn Shinec chia sẻ: “Trong suốt hành trình phát triển của mình, Shinec luôn hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững, không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế mà còn phải đảm bảo các yếu tố an toàn, môi trường và cộng đồng. Chúng tôi tiên phong trong việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu chất thải, nâng cao trách nhiệm với môi trường và con người. Bên cạnh việc thực hiện lập và thực hiện báo cáo ESG – báo cáo phát triển bền vững, Shinec luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp, tìm kiếm các đối tác có chung muc tiêu để xây dựng các sản phẩm bất động sản công nghiệp xanh”.

KCN Nam Cầu Kiền do Shinec làm chủ đầu tư là hình mẫu trong phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Mới đây, Shinec đã hợp tác chiến lược với Vietnam Safety - là đại diện duy nhất của Hiệp hội Giáo dục An toàn Hàn Quốc và Công ty TNHH Global Safety của Hàn Quốc để cung cấp các giải pháp an toàn công nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng các khu công nghiệp không chỉ xanh mà còn an toàn.

“Ngày hôm nay, mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Shinec và Tập đoàn Stavian đã được thiết lập, để cùng nhau phát triển, xây dựng chuẩn mực các sản phẩm bất động sản công nghiệp sinh thái ‘made in Viet Nam’ theo hướng luxury, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Và cao hơn, cùng nhau, chúng ta sẽ định hình chuẩn mực mới cho bất động sản công nghiệp Việt Nam, dẫn dắt thị trường theo hướng lành mạnh và bền vững”, ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Tập đoàn Shinec nhấn mạnh.



Ông Phạm Hồng Điệp , Chủ tịch Tập đoàn Shinec chia sẻ tại lễ ký kết. Ảnh: Thu Lê.

Được thành lập năm 2001, Tập đoàn Shinec là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực phát KCN sinh thái, gắn liền với tầm nhìn bền vững và kinh tế tuần hoàn. Việc Tập đoàn Shinec đặt chiến lược phát triển bền vững làm trọng tâm, với tầm nhìn xác lập vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển KCN sinh thái có giá trị bền vững tại Việt Nam và vươn ra quốc tế đã tạo ra những lợi thế riêng có của Shinec. Nhờ vậy, Shinec đã và đang tiếp tục hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Stavian để phát triển các dự án mới.