Tây Ninh: Dùng ô tô tải vận chuyển 1.250 kg đường cát nhập lậu

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh tây vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng dùng xe ô tô tải vận chuyển 1.250 kg đường cát nhập lậu với số tiền 16 triệu đồng.

Trước đó, qua trinh sát nắm địa bàn, Đội QLTT số 2 tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính là xe ô tô tải biển số 70C-120.32, do tài xế Hoàng Tuấn Dũng, sinh năm 1986, ngụ An Lộc, An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh điều khiển.

Số đường cát nhập lậu phát hiện trên xe ô tô tải biển số 70C-120.32

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trong thùng xe có chứa 1.250 kg (25 bao loại 50 kg/bao) đường cát do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Qua điều tra làm rõ, ông Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm kinh doanh đường cát nhập lậu. Đội QLTT số 2 đã ban hành Quyết định xử phạt hành vi trên với số tiền phạt là 16 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm.