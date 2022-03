Tesla tính ra mắt chiếc xe điện đặc biệt giành riêng cho người Trung Quốc khi doanh số bán hàng tại đây đạt kỷ lục

Doanh số bán hàng tại Trung Quốc của Tesla năm 2021 ghi nhận mức tăng 117% so với năm 2020 dù chưa tính đến việc xuất khẩu Model 3 và Model Y.

Tesla có kế hoạch thành lập một trung tâm thiết kế ở Bắc Kinh để phát triển ô tô đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc, đẩy mạnh kế hoạch củng cố chỗ đứng của mình trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới, theo South China Morning Post.

Trung tâm thiết kế và kỹ thuật của nhà sản xuất ô tô Mỹ sẽ là một trong những dự án quan trọng ở thủ đô của Trung Quốc trong năm nay, theo báo cáo của chính quyền thành phố Bắc Kinh. Việc xây dựng trung tâm sẽ bắt đầu trong năm nay, nhưng các chi tiết khác như tổng vốn đầu tư và ngày khánh thành chưa được công bố chi tiết.

David Zhang, một nhà nghiên cứu về ngành ô tô tại Đại học Công nghệ Hoa Bắc cho biết: "Tesla có nhiều lý do để tăng cường đầu tư vào Trung Quốc trong bối cảnh doanh số bán xe của hãng tăng mạnh ở nước này. Chế tạo xe hơi kiểu Trung Quốc dành riêng cho người Trung Quốc là một ý tưởng hay. Rõ ràng, đây là động lực để Tesla thực hiện chiến lược Trung Quốc hóa của mình".

Tesla sẽ đẩy mạnh việc phát triển xe điện dành riêng cho thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg).

Vào tháng 1/2020, Tesla cho biết họ sẽ thành lập một trung tâm thiết kế ở Trung Quốc để phục vụ khách hàng tốt hơn tại một trong những thị trường lớn nhất của mình. Thông báo này được đưa ra chỉ một tháng sau khi nhà sản xuất ô tô do tỷ phú Elon Musk điều hành bắt đầu hoạt động tại Gigafactory 3 ở Thượng Hải, nhà máy đầu tiên của Tesla bên ngoài nước Mỹ. Phía Tesla Trung Quốc đã từ chối đưa ra bình luận về trung tâm thiết kế khi được hỏi.

Gigafactory, với công suất sản xuất hàng năm là 450.000 chiếc, đã giao tổng cộng 484.130 xe vào năm 2021, chiếm 51,7% trong tổng số 936.000 chiếc xe điện Tesla được giao trên toàn cầu.

Nếu không tính xuất khẩu xe Model 3 và Model Y do Thượng Hải sản xuất, Tesla đã bán được 321.000 xe tại Trung Quốc vào năm ngoái, tăng 117% so với năm 2020. Nhà máy ở Thượng Hải, có trụ sở tại khu thương mại tự do Lingang, là dây chuyền lắp ráp xe hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài duy nhất tại Trung Quốc.

Tesla là đơn vị dẫn đầu trong phân khúc xe điện cao cấp của Trung Quốc, vì các tính năng công nghệ cao của sản phẩm, bao gồm hệ thống hỗ trợ lái xe Autopilot và pin hiệu suất cao, dễ dàng tiếp cận với những người lái xe, đặt biệt là những người trẻ tuổi tại thị trường tỷ dân.

Dù vậy, Tesla không phải là nhà sản xuất ô tô nước ngoài đầu tiên thành lập trung tâm thiết kế tại Trung Quốc.

Ông lớn General Motors của Mỹ từng thành lập Trung tâm Ô tô Kỹ thuật Liên Á có trụ sở tại Thượng Hải vào năm 1997 để thiết kế và phát triển các loại xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Chevrolet Sail, một chiếc xe nhỏ gọn được ra mắt vào năm 2001, là chiếc xe đầu tiên được thiết kế và phát triển hoàn toàn bởi các kỹ sư trong nước cho thị trường tỷ dân.

Năm 2009, ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ với tư cách là thị trường xe lớn nhất thế giới và giữ vững danh hiệu này kể từ đó cho đến thời điểm hiện tại.

Trong vòng hai năm qua, phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV) đã nổi lên như một động lực tăng trưởng mới cho ngành sản xuất ô tô của nước này, được thúc đẩy bởi tham vọng trở thành người dẫn đầu toàn cầu trong tương lai của ngành vận chuyển của chính quyền Bắc Kinh.

Trung Quốc báo cáo doanh số 2,99 triệu NEV - bao gồm xe điện thuần túy, xe hybrid plug-in và xe ô tô chạy bằng pin nhiên liệu - vào năm 2021, tăng 169% so với năm ngoái. Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, doanh số bán hàng của NEV dự kiến sẽ đạt 5 triệu chiếc trong năm nay.