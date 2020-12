Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục để kịp cho khai trương Trung tâm thương mại, siêu thị Big C trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chiều 8/12, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại, siêu thị Big C tại phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên.

Trung tâm thương mại, siêu thị Big C tại Thái Nguyên do Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật Thái Nguyên đầu tư. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 80% khối lượng công trình. Hiện, dự án còn một số vướng mắc khi thi công các hạng mục giao thông nối đến các hệ thống đường xung quanh Trung tâm thương mại, siêu thị Big C.

Hiện dự án đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Ảnh: Thế Hà)

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo TP.Thái Nguyên và nhà đầu tư, ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kết luận: TP.Thái Nguyên cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, đơn vị trúng thầu thi công, huy động các nguồn lực để kiểm đếm, triển khai các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đến ngày 15/12 bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Đơn vị thi công các tuyến giao thông kết nối đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục trong khoảng thời gian 45 ngày, kịp cho khai trương Trung tâm thương mại, siêu thị Big C trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.