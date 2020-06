Thẩm phán không ngăn phát hành cuốn sách tiết lộ bí mật Nhà Trắng, Trump giận dữ lên tiếng

Một thẩm phán mới đây đã bác bỏ khiếu nại của Bộ Tư pháp Mỹ về việc cấm phát hành cuốn hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, trong đó phơi bày nhiều bí mật về chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đã sa thải cựu cố vấn an ninh John Bolton (phải) hồi tháng 9/2019. Gần 1 năm sau, ông Bolton quyết định phát hành cuốn sách hồi ký Nhà Trắng tiết lộ nhiều thông tin mật

Cụ thể, thẩm phán người Mỹ Royce Lamberth cho hay khiếu nại của Chính phủ Mỹ về việc ngăn phát hành cuốn hồi ký mang tên Căn phòng nơi mọi thứ xảy ra của cựu cố vấn an ninh John Bolton là hoàn toàn không khả thi vì hàng ngàn bản in cuốn sách đã được chuyển tới tay nhà phân phối.

Phán quyết như vậy là đón giáng mạnh mẽ với Nhà Trắng, khi mà chính quyền ông Trump đã nỗ lực ngăn chặn cuốn sách tới tay công chúng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tác giả cuốn sách John Bolton đã giành chiến thắng trong vụ việc. Vị cựu cố vấn an ninh Mỹ vẫn phải đối mặt với vụ kiện của Bộ Tư pháp vì vi phạm các thỏa thuận bảo mật mà ông này đã ký với Nhà Trắng.

Theo nhận định của thẩm phán Royce Lamberth, ông Bolton nhiều khả năng sẽ thua vụ kiện này vì vi phạm hợp đồng lao động đã ký với Chính phủ. “Nếu như Bolton sai, anh ta sẽ mất đi lợi nhuận từ việc phát hành sách, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự về việc phơi bày bí mật an ninh quốc gia. Bolton đã sai” - ông Royce Lamberth cho hay. “Ông Bolton đã đánh cược với an ninh quốc gia Mỹ. Ông ta đã đặt quốc gia vào mối rủi ro an ninh và đặt chính bản thân mình trước nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý”.

Phản hồi lại phán quyết này, Luật sư của cựu cố vấn Bolton, Charles Cooper cho hay: “Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tòa án về việc bác bỏ nỗ lực của Chính phủ ngăn chặn phát hành cuốn sách”.

Ngay sau phán quyết của phía thẩm phán, Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra giận dữ. Ông dùng những từ ngữ thậm tệ để chỉ cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton. “Cuối cùng, tôi cũng đồng ý với cựu cố vấn chính trị Steve Schmidt, người đã gọi John Bolton là gã đàn ông đê hèn, kẻ thất bại trong việc bảo vệ nước Mỹ. Ông ta đừng mong được phép phục vụ trong Chính phủ một lần nữa”.

“Công bằng và đơn giản, John Bolton, người từng bị đào thải cho đến khi tôi đưa ông ta trở lại và cho ông ta một cơ hội trong chính phủ, đã phạm luật khi phát hành những ghi chép về thông tin mật với số lượng lớn như vậy. Ông ta sẽ phải trả giá đắt, như những người đã hành động như vậy trước đó. Điều này sẽ không bao giờ lặp lại” - Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Trong phiên xét xử, Thẩm phán Lambert đã không che giấu sự thật rằng ông đồng tình với tuyên bố của Chính phủ về việc cuốn hồi ký của John Bolton thực chất chứa nhiều tài liệu mật.

Phía John Bolton sau đó dẫn chứng quá trình thẩm định cuốn sách kéo dài hàng tháng của Hội đồng Bảo An Quốc gia, khiến ông phải chỉnh sửa nhiều chi tiết. Cuốn sách sau chỉnh sửa đã được đánh giá là không chứa tin mật. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp, một vòng thẩm định lần hai đã diễn ra, vòng này kết luận nhiều thông tin mật trong cuốn sách mà lần thẩm định đầu tiên đã bỏ lỡ. Vào thời điểm Nhà Trắng gửi thông báo đến Bolton trong tháng 6 về việc cuốn sách có nhiều thông tin mật, thì Bolton đã cho phép các nhà xuất bản in và phân phối hàng ngàn bản in đi khắp thế giới. Cuốn sách thậm chí trở thành đầu sách bán chạy nhất Amazon hiện nay dựa trên số lượng đặt trước.

Thẩm phán Lambert đã chỉ ra rằng Bolton phạm luật khi không đợi đến khi có quyết định chính thức của vòng thẩm định rồi mới cho phép các nhà xuất bản in và phân phối sách. Ông Lambert cũng xác nhận sau khi xem xét các tài liệu trong cuốn Căn phòng nơi điều đó xảy ra, ông đồng ý với cáo buộc của Bộ Tư pháp rằng cuốn hồi ký đã để lộ nhiều thông tin mật.