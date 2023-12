Than Hà Tu – Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (HNX: THT) mới đây nhận được quyết định xử phạt hành chính về thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, Than Hà Tu – Vinacomin đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân.



Theo quyết định xử phạt, thứ nhất, Than Hà Tu – Vinacomin bị phạt gần 90 nghìn đồng do khai thuế tiền thuế giá trị gia tăng. Thứ hai, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh phạt tiền 222,1 triệu đồng với hành vi khai thiếu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối cùng, Than Hà Tu – Vinacomin bị phạt 91 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân khai thiếu.

Ngoài bị phạt tiền, Than Hà Tu – Vinacomin phải nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước. Cụ thể: 448 nghìn đồng tiền thuế GTGT; 1,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và 454,6 triệu đồng tiền thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Bên cạnh đó, Than Hà Tu – Vinacomin phải nộp thêm 96,8 triệu đồng do chậm nộp tiền thuế.

Như vậy, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền khắc phục hậu quả mà Than Hà Tu – Vinacomin phải nộp là gần 2 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/11/2023.

9 tháng lãi hơn 52 tỷ đồng, tăng 160%

Trong quý III/2023, Than Hà Tu – Vinacomin ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.271,2 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo giải trình, Than Hà Tu – Vinacomin cho biết, trong quý III/2023, công ty điều hành sản xuất theo hướng tiết giảm chi phí. Thêm vào đó, giá nhiên liệu kỳ này cũng giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến giá vốn bình quân giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Than Hà Tu – Vinacomin.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Than Hà Tu – Vinacomin đạt 3.542,8 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Doanh thu tài chính gần như đi ngang, đạt hơn 2 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Than Hà Tu – Vinacomin báo lãi trước thuế 65,7 tỷ đồng, sau thuế 52,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 161% và 160% so với năm 2022.

Kết phiên ngày 20/12, cổ phiếu THT tăng nhẹ lên 12.800 đồng/cổ phiếu.