Thu ngân sách Khánh Hòa đạt 20.438 tỷ đồng

Ngày 1/1, nguồn tin từ Sở Tài chính Khánh Hòa cho biết, tính đến cuối tháng 12 năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 20.438 tỷ đồng, vượt 22,5% dự toán, tăng 13,6% so với năm 2023.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 2.704 tỷ đồng, vượt 29,6% so với dự toán, tăng 4,3% so với năm 2023; thu nội địa được 17.734 tỷ đồng, vượt 20,9% dự toán, tăng 14,7% so với năm 2023. Chi ngân sách địa phương năm 2024 đạt 17.118 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.

Khánh Hòa là địa phương có thế mạnh phát triển du lịch, nhiều sản phẩm được cung cấp cho các du khách. Ảnh: Công Tâm

Năm 2025, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của tỉnh được giao 24.100 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương được giao hơn 24.047 tỷ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị ngành Tài chính cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những tháng đầu năm 2025. Trong đó, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Tài chính các cấp tiếp tục quản lý, theo dõi chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế có khả năng thu, các khoản thuế gia hạn đã đến hạn nộp theo quy định.