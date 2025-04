Thu ngân sách từ khu vực FDI tăng cao trong quý I/2025

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về thu ngân sách nhà nước (NSNN), tổng thu thực hiện tháng 3/2025 đạt 189,7 nghìn tỷ đồng, bằng 9,6% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt 161,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% dự toán. Thu từ dầu thô đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán, bằng 93,8% số thu tháng 2. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 24 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, bằng 98,4% số thu tháng 2.

Tổng thu NSNN lũy kế 3 tháng đạt 721,3 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, tăng 29,3% so cùng kỳ năm 2024 (thu NSTW đạt 35% dự toán; thu NSĐP đạt 38,4% dự toán).

Lũy kế thu NSNN 3 tháng đầu năm 2025 đạt 36,7% dự toán

Tổng thu nội địa quý I đạt 646,3 nghìn tỷ đồng, bằng 38,7% dự toán, tăng 34,5% so cùng kỳ năm 2024. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu thuế, phí nội địa đạt 35,8% dự toán, tăng 21,1% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cho biết, kết quả thu nội địa quý I đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ chủ yếu do kinh tế những tháng cuối năm 2024 tăng trưởng khá (GDP quý IV tăng 7,55% so cùng kỳ năm 2024, cả năm tăng 7,09%), những tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Đồng thời, cơ quan Thuế đã tăng cường công tác quản lý thu, rà soát nguồn thu; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, hoàn thuế; chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN, qua đó, tác động tích cực đến số thu NSNN.

Về tình hình thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm khoảng 49,3% dự toán thu nội địa) quý I đạt 317,1 nghìn tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán, tăng 20,4% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,2% dự toán, tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2024; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 45,1% dự toán, tăng 36% so cùng kỳ năm 2024; riêng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 28,9% dự toán, nhưng giảm 7,6% so cùng kỳ năm 2024.

Về số thu trên địa bàn, có 35/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đạt trên 30% dự toán như Hà Nội, Hải Phòng, Tiền Giang, Ninh Thuận, Bắc Ninh, Đắc Nông, Nghệ An, Bắc Giang, Đắc Lắc, Hòa Bình, Bạc Liêu, Bình Phước, Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Bình Dương,...;

53/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, một số địa phương có tiến độ thu đạt thấp, dưới 26% dự toán như Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Phú Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Kạn, Lai Châu, Hưng Yên.