Tờ Reuters mới đây đưa tin dòng vaccine Covid-19 do Moderna phát triển sẽ được định giá từ 25-37 USD/ liều tùy theo số lượng đặt hàng của các chính phủ.

Thử nghiệm thành công, Moderna định giá vaccine Covid-19 ít nhất 25 USD

Chia sẻ trên tờ tuần báo Welt am Sonntag (WamS) của Đức, Giám đốc điều hành Moderna Stephane Bancel cho hay dòng vaccine Covid-19 của hãng sẽ được bán cho chính phủ các quốc gia với giá khoảng 25-37 USD/ liều tùy vào số lượng đặt hàng. “Nhìn chung, vaccine của chúng tôi sẽ có giá tương đương với một mũi tiêm phòng cúm thông thường (hiện đang được bán với giá 10-50 USD” - ông Bancel nói thêm.

Hồi đầu tuần, một quan chức tại Ủy ban Châu Âu tiết lộ cơ quan này đang muốn tiến hành thỏa thuận với Moderna để đặt mua hàng triệu liều vaccine Covid-19 với giá dưới 25 USD/ liều. “Chưa có thỏa thuận nào được ký kết nhưng chúng tôi nghĩ đang tiến gần hơn tới một thương vụ với Ủy ban Châu Âu. Chúng tôi sẵn lòng chuyển vaccine tới Châu Âu. Chúng tôi đang tiến hành những cuộc đàm phán mang tính chất xây dựng” - ông Stephane Bancel cho hay.

Cũng trong tuần này, Moderna đã công bố kết quả sơ bộ từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vaccine Covid-19 của hãng, trong đó cho thấy vaccine có hiệu quả khoảng 94,5% trong việc ngăn ngừa phòng chống virus SARS-CoV-2 trên bệnh nhân. Như vậy, Moderna chính thức là nhà phát triển vaccine Covid-19 thứ hai của Mỹ báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng vượt xa mong đợi. Kết quả được công bố chỉ vài ngày sau khi Pfizer báo cáo hiệu quả trên 90% của dòng vaccine mà hãng phát triển cùng đối tác BioNtech.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, Sinovac Trung Quốc là nhà sản xuất vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới tiết lộ kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Kết quả sơ bộ dựa trên thử nghiệm được tiến hành tại Brazil chỉ ra vaccine do Sinovac phát triển là an toàn trong việc bảo vệ con người khỏi dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Kết quả này đã đưa Trung Quốc vượt lên top đầu trong nỗ lực chạy đua vaccine Covid-19, chống lại đại dịch đã giết chết hơn 1 triệu sinh mạng trên toàn cầu.

Nhưng quốc gia này cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng khoa học quốc tế do vội vã tiêm vaccine Covid-19 chưa hoàn tất thử nghiệm cho người dân. Cụ thể, từ đầu tháng 9, Sinovac đã tuyên bố tiêm vaccine cho khoảng 3.000 nhân viên và gia quyến của họ, bao gồm cả CEO công ty. Bên cạnh đó, hàng trăm nghìn người Trung Quốc cũng được tiêm một trong hai loại vaccine Covid-19 phát triển bởi Tập đoàn Công nghệ sinh học Quốc gia Trung Quốc, một chi nhánh của công ty dược Nhà nước Sinopharm.

Trung Quốc chưa báo cáo bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào trong chương trình tiêm vaccine Covid-19 khẩn cấp với hàng trăm nghìn người nói trên, nhưng các chuyên gia khoa học nhận định việc bỏ qua hoặc rút ngắn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 là rất rủi ro. Nhiều nhà quan sát nhận định Trung Quốc muốn sử dụng vaccine Covid-19 như một công cụ gia tăng quyền lực mềm trên thế giới. Nước này hiện đã hứa hẹn chia sẻ vaccine Covid-19 nếu thử nghiệm thành công với những đồng minh chiến lược như Philippines, Brazil…