Thu phí tự động không dừng xảy ra lỗi, ai chịu trách nhiệm?

Hệ thống thu phí tự động không dừng xảy ra lỗi sẽ phải xả trạm thu phí và xử lý trách nhiệm đơn vị thu phí theo quy định tại Thông tư 15 của Bộ GTVT quy định về trạm thu phí đường bộ.

Xử lý trách nhiệm đơn vị thu phí tự động không dừng

Trước những lỗi phát sinh trong việc thu phí tự động không dừng nhiều tài xế phản ứng gay gắt đòi quyền lợi khi đã nạp đủ tiền nhưng xe đi qua trạm thu phí bị lỗi phải có chế tài xử phạt đơn vị thu phí, đại diện Tổng cục đường bộ Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này.

Thông tin về những bất cập trong việc thu phí tự động không dừng, ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ môi trường và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: "Khi hệ thống thu phí bị lỗi mới chỉ xử lý trách nhiệm theo hợp đồng kinh tế giữa các bên".

Trạm thu phí Nội Bài - Lào Cai xảy ra ùn tắc ngày đầu triển khai thu phí tự động không dừng. Ảnh: TA

"Cơ sở pháp lý để xử lý trách nhiệm này được quy định tại Thông tư 15 của Bộ GTVT quy định về trạm thu phí đường bộ", ông Toàn cho hay.

Theo ông Toàn, quá trình vận hành các trạm thu phí gây ra lỗi để ùn tắc sẽ phải dừng thu phí hay nói cách khác là xả trạm.

"Thời gian xả trạm do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC họ sẽ phải có trách nhiệm đền bù cho nhà đầu tư BOT. Nếu lỗi do nhà đầu tư BOT thì doanh thu sẽ không được tính thời gian xả trạm vào phương án tài chính", ông Toàn khẳng định.

Cơ sở pháp lý cao nhất hiện nay của thu phí không dừng là Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đang xem xét sửa đổi theo hướng nâng Quyết định này lên thành Nghị định.

"Khi đó sẽ quy định chặt chẽ hơn các mối quan hệ giữa các bên trong hoạt động thu phí tự động không dừng", ông Toàn chia sẻ.

Cũng theo ông Toàn, từ những quy định chặt chẽ sẽ là cơ sở để xử lý trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, trách nhiệm đơn vị vận hành trạm thu phí, trách nhiệm chủ phương tiện. Từ đó sẽ có chế tài xử phạt cụ thể.

Khi hệ thống thu phí tự động không dừng vận hành cơ bản trơn tru mới tiến hành xử phạt các đơn vị và tài xế vi phạm. Tổng cục Đường bộ và Cục CSGT thống nhất quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện lưu thông. Xe chưa dán thẻ, chưa nạp tiền sẽ được hỗ trợ ngay tại trạm.

Tổng cục đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị vận hành, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tối đa cho chủ phương tiện. Chỉ trường hợp chủ phương tiện có hành vi chống đối mới mời lực lượng chức năng xử lý.

Qua 2 tháng thí điểm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có 3 trường hợp bị xử lý, trong 5 ngày đầu trên các tuyến cao tốc chỉ có 2 trường hợp do chủ phương tiện có hành vi chống đối. Về lâu dài Tổng cục sẽ phối hợp với lực lượng CSGT sẽ tiến hành xử phạt nguội bằng hình ảnh các hành vi vi phạm thu phí không dừng.