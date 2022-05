Thủ tướng đề nghị Mỹ chia sẻ cách phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Mỹ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen - Ảnh: VGP

Ngày 11/5/2022, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự ủng hộ của bà Bộ trưởng Yellen đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính tiền tệ và kinh tế - thương mại thời gian qua. Thủ tướng khẳng định hợp tác trong lĩnh vực này đã có bước phát triển tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển bền vững và chủ động và tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả, trong đó ổn định kinh tế vĩ mô đóng vai trò hết sức quan trọng.

Thủ tướng cũng chia sẻ với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về những tác động phức tạp đối với các nền kinh tế bắt nguồn từ những biến động toàn cầu trong khu vực như cạnh tranh chiến lược, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang, cạn kiệt tài nguyên, các vấn đề an ninh phi truyền thống, trong đó có an ninh con người, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh mạng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng do đó ổn định kinh tế vĩ mô đóng vai trò hết sức quan trọng - Ảnh: VGP

Thủ tướng cho rằng để ứng phó với các vấn đề toàn cầu, cần có cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa quốc tế và tiếp cận đa phương, có cách tiến cận câng bằng, công lý. Đồng thời, mỗi nước cần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, xuất phát từ nội lực và thế mạnh của mình.

Trong quá trình đó, Thủ tướng đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ duy trì đối thoại, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề phát triển kinh tế, xử lý các thách thức toàn cầu, trong đó có vấn đề chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết giảm phát thải tại COP26, hợp tác để ổn định chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cũng mong Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản một cách lành mạnh, an toàn, minh bạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ chào mừng Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN – Mỹ và thăm Hoa Kỳ. Bà Bộ trưởng bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả, đặc biệt về thương mại, đầu tư.

Bộ trưởng Yellen chia sẻ sự trân trọng và mong muốn làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước, trong đó có hợp tác tài chính ngân hàng. Bà Yellen ghi nhận quan điểm điều hành tỷ giá linh hoạt của Việt Nam để kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ trưởng khẳng định Hoa Kỳ sẽ thông qua các thể chế tài chính toàn cầu và khu vực, phối hợp với các nước phát triển để hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm và chuyển đổi năng lượng, thực hiện cam kết mạnh mẽ chống biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam về xây dựng năng lực, cơ chế nhằm phát triển hiệu quả thị trường vốn và thị trường bất động sản.