Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư chân chính

Chiều 25/6, tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những chia sẻ, phát biểu trước đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự diễn đàn.

Thủ tướng bày tỏ cam kết mạnh mẽ về xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và minh bạch, công khai để các nhà đầu tư tới Việt Nam với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, các bên đều chiến thắng.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022. Ảnh: Tiền phong.

Thủ tướng cho biết: Việt Nam là nước đang phát triển, đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi người dân, doanh nghiệp phải hoạt động theo luật pháp và được luật pháp bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng một cách tốt nhất; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để phát huy tối đa năng lực của tất cả mọi người, mọi doanh nghiệp, nhà đầu tư cho sự phát triển.

Việt Nam xác định con người là trung tâm, là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, tài năng và phẩm chất của con người để thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng bền vững, đặc biệt chú trọng đến tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân.

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trải qua rất nhiều năm chiến tranh, Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải.

Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ phải dựa trên nền tảng bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân...

Thủ tướng cũng cho biết, nhờ cách tiếp cận đúng đắn và những giải pháp phù hợp, đề cao đoàn kết, Việt Nam đã vượt qua những giai đoạn khó khăn khi thiếu thuốc, vắc xin, năng lực y tế hạn chế; đã kiểm soát dịch bệnh thành công trên phạm vi cả nước, chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tự tin mở cửa trở lại, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Thủ tướng nhấn mạnh: Đà Nẵng đã vươn lên rất mạnh mẽ trên các mặt, thành phố đã và đang “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”. “Đó chính là điểm mạnh nhất của Đà Nẵng. Ai tới Đà Nẵng cách đây 25 năm khi Đà Nẵng mới tách thì mới thấy sự khác biệt”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng nêu rõ một số lĩnh vực mà Việt Nam và Đà Nẵng đang ưu tiên thu hút đầu tư như công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp dược, trang thiết bị y tế, các ngành công nghiệp nền tảng như chế biến chế tạo, vật liệu, các ngành đổi mới, sáng tạo, phát triển thị trường vốn…

Nhân dịp này, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “không hình sự hóa quan hệ kinh tế - dân sự, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm nhưng đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chân chính trên thị trường vốn, thị trường bất động sản…

Đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022. Ảnh: Tiền phong.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhưng chưa thể bao phủ hết được các góc cạnh của cuộc sống; đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hơn nữa các cơ chế, chính sách.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, thực hiện thật tốt những gì đã cam kết.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên. Các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, đặc biệt là đẩy mạnh, tích cực hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính với doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm” và luôn tự hào và vinh dự khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư, thực hiện thật tốt những gì đã cam kết, để cùng nhau chiến thắng, để cùng Việt Nam hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, huy động tối đa mọi nguồn lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra, để xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.