Thủ tướng yêu cầu TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh báo cáo việc xây đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (nay là ngành xây dựng) vừa chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Cao Bằng, TP. Hà Nội, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai khẩn trương hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị nhiều dự án giao thông lớn, chiến lược đi qua địa phương này trong giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng chủ trì phiên họp và chỉ đạo hàng loạt vấn đề nóng của ngành xây dựng (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, đến nay, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và một dự án cảng hàng không thuộc Ban Chỉ đạo hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, cả nước hiện có 2.476 km đường cao tốc.

Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733 km đường cao tốc với 22 dự án, dự án thành phần. Trong đó, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài là 575 km bám sát kế hoạch hoàn thành năm 2025. Riêng 6 dự án với chiều dài 158 km còn chậm.

Về dự án sân bay Long Thành, dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý) và dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) đang triển khai thi công bám sát kế hoạch hoàn thành trong tháng 12/2025.

Tại phiên họp lần thứ 20 ngày 10/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao 30 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án lớn vào dịp 19/12/2025.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 8 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ (10 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 11 nhiệm vụ chưa đến thời hạn). Hiện còn 1 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong năm 2025, ngành có thể vượt mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra (3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển) và dự kiến 19/12 sẽ khánh thành tuyến đường cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn, về Hà Nội qua miền Trung, TPHCM tới Cà Mau.

Thủ tướng yêu cầu đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án. Với thời gian còn lại của năm 2025 chỉ khoảng 2 tháng, khối lượng còn lại rất lớn, các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản, nhất là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần khẩn trương có giải pháp phù hợp để tăng cao hơn khối lượng thi công tại hiện trường (phấn đấu mỗi tháng đạt trên 20%), kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, nhất là dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách) và dự án thành phần 4 (các hạng mục công trình dịch vụ); báo cáo hằng tuần với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ngay trong tuần sau trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Các tuyến đường cao tốc kết nối tới sân bay Long Thành phải hoàn thành trước 19/12/2025. Hệ thống giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1 cần nhanh chóng hoàn thành để khai thác đồng bộ, hiệu quả Dự án.



Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, theo đó, ông yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động phối hợp Văn phòng Chính phủ trong triển khai, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc đi qua địa phương mình.

Cụ thể, cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, sẽ hoàn thành tháng 12 năm 2025; cao tốc Vinh - Thanh Thủy đã được Hội đồng thẩm định nhà nước có báo cáo thẩm định, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến Thành viên Chính phủ để trình Quốc hội kỳ họp thứ 10, yêu cầu các thành viên Chính phủ có ý kiến sớm để tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định.



Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội, dự án Quy Nhơn - Pleiku, hoàn thành tháng 12/2025.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trong quý IV/2025.

TPHCM, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc trong Quý IV/2025.

