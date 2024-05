Thừa Thiên Huế cấp mới 20 dự án với tổng vốn gần 5.327 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2024

Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên Huế đã cấp mới 20 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 5.326,8 tỷ đồng. Trong thời gian này tỉnh có 330 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.679 tỷ đồng, tăng 5% về lượng và tăng 2,3% về vốn so với cùng kỳ.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cuộc họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và quý III/2024.

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, trong tháng 5/2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 102 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 79,5 triệu USD, tăng 10,2% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 22.608 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng ước tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc triển khai Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương ở Thừa Thiên Huế.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 1.619 nghìn lượt, tăng 26,5% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế ước đạt 750 nghìn lượt, tăng 47,3%; doanh thu du lịch ước đạt 3.241 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay Thừa Thiên Huế đã cấp mới 20 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 5.326,8 tỷ đồng. Tính đến 29/5/2024, ở tỉnh có 330 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.679 tỷ đồng, tăng 5% về lượng và tăng 2,3% về vốn so với cùng kỳ.

Giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao đến thời điểm báo cáo là 1.495,289 tỷ đồng /6.257,879 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn quốc là 17,5%.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát những nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án cụ thể đã được phân công từ đầu năm đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm để tập trung đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các dự án sản xuất công nghiệp sớm đi vào hoạt động, như Nhà máy Kanglongda Huế, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế giai đoạn 1... Bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công các dự án: Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Đường vành đai 3, phối hợp Bộ GTVT hoàn thành hồ sơ thủ tục sớm khởi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn...