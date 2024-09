Tổng doanh thu du lịch Khánh Hòa ước đạt trên 44.138 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 100% kế hoạch năm 2024).

Ngày 26/9, nguồn tin từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 100% kế hoạch năm 2024).

Trong đó, có 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 147,9% so với cùng kỳ (vượt 20% kế hoạch năm 2024); 5,4 triệu lượt khách nội địa, tăng 27,2% so với cùng kỳ (đạt 90% kế hoạch năm 2024). Tổng thu du lịch ước đạt 44.138,4 tỷ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ (vượt 10% kế hoạch năm 2024).

Nha Trang, Khánh Hòa thu hút rất nhiều du khách tham quan. Ảnh: Công Tâm

Riêng quý 3 năm 2024, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt 3,8 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,2 triệu lượt; khách nội địa ước đạt 2,6 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 18.092 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, vào ngày 1/10 sắp tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp với một số đơn vị liên quan, tổ chức đón vị khách du lịch thứ 9 triệu đến Khánh Hòa trong năm 2024 tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, cùng với đó là sự kiện chào mừng tỉnh Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch năm 2024.