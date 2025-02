Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên dịp Tết Nguyên đán đạt 116.500 lượt

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết,Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên dịp Tết Nguyên đán 2025 từ ngày 29/1 – 2/2/2025 (Mùng 1 – Mùng 5 Tết) đạt 116.500 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 980 khách quốc tế, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách lưu trú đạt 64.800 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 720 khách quốc tế, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Công suất sử dụng phòng trung bình trên 62%; một số khách sạn quy mô lớn lượt khách lưu trú cao vào dịp Tết như khách sạn Sala Grand Tuy Hòa đạt công suất phòng 100% từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, Rosa Alba Resort công suất phòng 100% vào mùng 3, 4 Tết, các khách sạn, homestay khu vực gần biển công suất phòng trên 80% vào mùng 3, 4 Tết.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 245 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú đạt 38 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch; hoạt động hướng dẫn du lịch; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.