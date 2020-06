Tính đến thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản của khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước “bốc hơi” 3,19% xuống còn 5.266.343 tỷ đồng. Kết quả, tổng tài sản của hệ thống tổ chức tín dụng giảm 0,71% so với cuối năm 2019, đạt gần 12,5 triệu tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố số liệu thống kê về một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến thời điểm 31/3/2020 cho biết, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng đạt 12.482.912 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,71% so với cuối năm 2019.

Nguyên nhân chủ yếu do tổng tài sản của khối ngân hàng thương mại Nhà nước giảm 3,19% xuống còn 5.266.343 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản của khối Ngân hàng TMCP tăng 0,57% lên 5.242.231 tỷ đồng; khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài tăng 3,31% lên 1.383.691 tỷ đồng.

Tổng tài sản của khối NHTM Nhà nước “bốc hơi” 3,19% (Ảnh minh họa)

Mặc dù tổng tài sản giảm, song vốn điều lệ của toàn hệ thống ngân hàng vẫn tăng 1,13% lên 617.473 tỷ đồng.

Trong đó ngoại trừ khối NHTM Nhà nước, NHCSXH và Ngân hàng Hợp tác xã giữ nguyên mức vốn điều lệ, tất cả các khối còn lại đều ghi nhận vốn điều lệ tăng, trong đó vốn điều lệ của khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài tăng 3,42% lên 123.123 tỷ đồng; khối Ngân hàng TMCP tăng 0,54% lên 286.229 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2020, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của toàn hệ thống ngân hàng là 25,52%, giảm mạnh so với mức 27,02% tại thời điểm cuối năm 2019; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 73,81% cũng giảm mạnh so với mức 87,41% tại thời điểm cuối năm 2019.

Đáng chú ý, kể từ năm 2020, vốn tự có của hệ thống các TCTD đã được phân loại thành 3 nhóm: Nhóm các ngân hàng áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN; Nhóm ngân hàng áp dụng Thông tư 22/2019/TT-NHNN và Nhóm các TCTD áp dụng Thông tư 36/2014/TT-NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cũng được phân chia theo 3 nhóm như vậy, tương ứng là 11,33%; 10,10% và 19,11%.