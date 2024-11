Tổng thu du lịch trong 10 tháng của Khánh Hòa ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng thu du lịch trong 10 tháng của tỉnh ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính chung 10 tháng năm 2024, toàn tỉnh đón khoảng 9,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2023 (vượt kế hoạch năm 2024 khoảng 6%).

Trong đó, có 3,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 134% so với cùng kỳ (vượt 29,7% kế hoạch năm 2024); 5,6 triệu lượt khách nội địa, tăng 26,1% so với cùng kỳ (đạt 94,3% kế hoạch năm 2024). Tổng thu du lịch ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ (vượt 17,2% kế hoạch năm 2024).

Tổng thu du lịch trong 10 tháng Khánh Hòa ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng- Ảnh 1.Du khách quốc tế đến tham quan ở Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Riêng trong tháng 10/2024, toàn tỉnh đã đón 600.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 350.000 lượt; khách nội địa ước đạt 250.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.230,5 tỷ đồng.

Hiện nay, ngành du lịch đang tiếp tục triển khai chương trình hành động năm 2024, tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số ngành du lịch, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, tổ chức nhiều sự kiện lớn để thu hút du khách.