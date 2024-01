Trần Thái Cam Ranh đổi tên khách sạn The Arena Cam Ranh sang The Empyrean Cam Ranh Beach Resort

Tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, CTCP Trần Thái Cam Ranh vừa tổ chức sự kiện khai trương khách sạn 5 sao The Empyrean Cam Ranh Beach Resort.

Tại sự kiện, Công Ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh đã chính thức công bố đổi tên thương hiệu khách sạn The Arena Cam Ranh sang thương hiệu The Empyrean Cam Ranh Beach Resort và tổ chức khai trương khách sạn đón khách kể từ ngày 8/1/2024.

The Empyrean Cam Ranh Beach Resort là khách sạn được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí The Arena Cam Ranh.

Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh đã tổ chức sự kiện khai trương khách sạn 5 sao The Empyrean Cam Ranh Beach Resort. Ảnh: Văn Quyện

Trong giai đoạn 1, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort sẽ vận hành 800 phòng khách sạn trong tổng số 3.530 phòng của The Arena Cam Ranh - Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí có lượng phòng lưu trú lớn nhất Việt Nam – Theo tổ chức Kỷ Lục Việt Nam ghi nhận 2023 với 3.530 phòng.

Đại diện lãnh đạo công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh cho biết, khách sạn 5 sao The Empyrean Cam Ranh là khách sạn thứ 2 mang thương hiệu The Empyrean được vận hành tại Khánh Hòa sau khách sạn 5 sao The Empyrean Hotel Nha Trang. Với sự chuẩn bị chu đáo của đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, đã từng làm việc các thương hiệu khách sạn hàng đầu trong nước và quốc tế, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort sẽ mang lại dịch vụ, tiện nghi đẳng cấp và không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách thư giãn và khám phá."

Tại sự kiện lễ trao giải World Travel Award diễn ra tại Dubai vào ngày 1/12/2023 vừa qua, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort đã được đề cử và giành giải thưởng quốc tế "Khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới 2023" (World's Leading Leisure Resort 2023). Ảnh: Văn Quyện

Bà Hà Thị Phương Thảo – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Trần Thái Cam Ranh – đại diện chủ đầu tư The Empyrean Cam Ranh Beach Resort cho biết: "Việc thay đổi tên cho hệ thống khách sạn mở ra một chương mới trong lĩnh vực vận hành khách sạn của Trần Thái Cam Ranh và Vịnh Nha Trang Group. Hai năm qua chúng tôi đã có những bước chuẩn bị mang tính chiến lược trong việc gia tăng chuỗi giá trị trong vận hành khách sạn để mang lại sự tăng trưởng phát triển bền vững. Chúng tôi đã bước đầu hoàn thiện hệ sinh thái từ phát triển sản phẩm bất động sản đến hành kinh doanh khách sạn khi chính thức tham gia vào thị trường Hospitality với sự ra đời của thương hiệu khách sạn The Empyrean".



