Trên 4.300 du khách tham quan Nha Trang - Khánh Hòa

Tàu du lịch Spectrum of the Seas (Quốc tịch Cyprus) từ Hồng Kông đưa 4.308 khách đến từ các quốc gia đến tham quan Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngày 21/8, tàu du lịch Spectrum of the Seas (Quốc tịch Cyprus) từ Hồng Kông đưa 4.308 khách đến từ các quốc gia như: France, Germany, Spain, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore... đến neo an toàn tại vịnh Nha Trang để tham quan du lịch.

Các du khách trên tàu sẽ tham quan một trong các điểm du lịch nổi tiếng tại TP Nha Trang như Viện Hải Dương Học, Tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn, Nha Trang Center, Four Seasons Park, làng nghề Trường Sơn, Nha Trang Center, Four Seasons…

Các du khách tham quan làng nghề Trường Sơn. Ảnh: Tấn Phát

Một số du khách khác sẽ đi các tour Selectum Noa Beach Resort With Lunch; Tour Nha Trang Countryside; Tour Mudbath Experience; Tour Nha Trang City Highlights – Crew Tour…

Được biết, tàu du lịch Spectrum of the Seas nằm trong top 10 siêu phẩm nghỉ dưỡng xa hoa trên biển của thế giới. Tàu có chiều dài 347m, cao 41m gồm 14 tầng và 2,137 phòng…

Hơn 4.300 du khách tham quan Nha Trang - Khánh Hòa. Ảnh: Tấn Phát

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu của năm 2023 phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.