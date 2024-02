Trụ sở Techcombank được trao chứng nhận quốc tế cao nhất về công trình xanh

Trụ sở Techcombank số 6 Quang Trung, Hà Nội đã trở thành tòa nhà văn phòng đầu tiên của ngành ngân hàng Việt Nam được Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) trao tặng chứng chỉ cao nhất LEED Vàng cho công trình đẳng cấp thân thiện với môi trường.

Chứng chỉ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) là bộ tiêu chuẩn quan trọng trong xây dựng và thiết kế kiến trúc, do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển từ năm 1995, nhằm tạo ra những công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Để đạt tiêu chuẩn LEED cấp độ Vàng, các công trình phải đáp ứng được 9 tiêu chí khắt khe nhất của USGBC, từ khâu thiết kế và xây dựng tòa nhà, thiết kế và xây dựng nội thất tới vận hành. Theo đó, tòa nhà Trụ sở Techcombank đã được USGBC đánh giá ở thang điểm cao nhất (60-79 điểm) đạt tiêu chuẩn Vàng, vượt xa về chất lượng so với chứng chỉ LEED Bạc, thuộc thang điểm 50-59.

Được thiết kế bởi tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners, Hội sở Techcombank số 6 Quang Trung gây ấn tượng mạnh với dấu ấn "Tương lai trên nền di sản", kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại hòa quyện cùng hoa văn tinh tế, mang đậm di sản Bắc Bộ và phố cổ Hà Nội. Foster + Partners đã tự hào mô tả tòa nhà trụ sở Techcombank là "tác phẩm kiến trúc tinh tế của công nghệ hiện đại và phong cách thời thượng".

"Tòa nhà Trụ sở Techcombank đã góp phần kiến tạo tiêu chuẩn mới về môi trường làm việc tốt nhất, không chỉ tại Việt Nam, mà tại khu vực. Techcombank không chỉ mang đến môi trường làm việc xanh, thân thiện với thiết kế Agile giúp tối ưu diện tích và tạo ra sự kết nối mở giữa các nhân viên, qua đó thúc đẩy cán bộ nhân viên phát triển bản thân cùng ngân hàng, mà còn kiến tạo nên những công trình di sản nghệ thuật cho thủ đô Hà Nội", Giám đốc Khối Tiếp thị, bà Thái Minh Diễm Tú chia sẻ.

Chính thức khai trương vào 27/9/2023, tòa nhà Hội sở Techcombank tại số 6 Quang Trung Hà Nội, cùng tòa nhà Hội sở tại 23 Lê Duẩn, TP. Hồ Chí Minh, đã khẳng định dấu ấn vượt trội của Techcombank trên hành trình 30 năm kiến tạo và phát triển. Các tòa nhà hội sở của Techcombank đã trở thành những địa điểm check-in không thể thiếu của người dân vào những dịp lễ lớn. Thông qua phong cách thiết kế và lối bài trí độc đáo của các tòa nhà đã góp phần gợi nhắc người dân về những giá trị văn hóa mãi trường tồn cùng thời gian. T

Trong dịp lễ Giáng sinh và Tết cổ truyền 2024, chiếc đồng hồ khổng lồ được thiết kế và trang trí ngay cổng chính như một biểu tượng của thời gian, sự vươn lên bền vững của cộng đồng, của khách hàng cùng Techcombank. Cùng với đó, các hình tượng của Rồng thịnh vượng Giáp Thìn và vườn hoa Xuân rực rỡ tại tòa nhà đã mang đến cho người dân thủ đô dấu ấn đáng nhớ về khoảnh khắc giao thời của mùa Xuân.

"Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một bước khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình không ngừng phát triển và vượt trội. Để cùng nhau, chúng ta sẽ mở ra một chương mới với sự phát triển vượt bậc và cả những thành công vượt trội phía trước cùng Techcombank" - bà Thái Minh Diễm Tú chia sẻ thêm.