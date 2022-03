Trung Quốc: Tăng chi tiêu quốc phòng lên 7,1%

Trung Quốc đã yêu cầu các công ty bảo hiểm nhà nước hàng đầu thực hiện các cuộc kiểm tra khẩn cấp đối với sự tiếp xúc với Nga và Ukraine. Đồng thời, Chính phủ Trung Quốc đã đề xuất ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2022 ở mức khoảng 230 tỷ USD, tăng 7,1%.

Động thái này được kích hoạt sau các lệnh trừng phạt sâu rộng mà nhiều quốc gia đã áp dụng đối với Nga. Đặc biệt là sau cuộc xâm lược Ukraine tuần trước được coi là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

It nhất hai công ty bảo hiểm nhà nước lớn của Trung Quốc đã được các cơ quan quản lý yêu cầu tiến hành kiểm tra nội bộ đối với hoạt động kinh doanh và danh mục đầu tư ở Nga và Ukraine.

FDI của Trung đến Nga qua các năm (đơn vị: tỷ đô). Nguồn: Statista

Hành động này nhấn mạnh những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế đất nước trong bối cảnh chiến sự và trừng phạt. Dù Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga ngay cả khi đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Các chính phủ phương Tây và những nước khác đang loại bỏ nền kinh tế Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Biện pháp trừng phạt bao gồm thúc đẩy các công ty quốc tế ngừng bán hàng, cắt đứt quan hệ và bán phá giá các khoản đầu tư trị giá hàng chục tỷ đô la.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt. Đất nước tỷ dân cho rằng chúng không hiệu quả và khẳng định sẽ duy trì trao đổi kinh tế và thương mại bình thường với Nga.

Hiện vẫn chưa rõ Bắc Kinh sẽ thực hiện hành động gì sau khi các công ty bảo hiểm thực hiện đánh giá.

Một trong những cơ quan quản lý đã yêu cầu một công ty bảo hiểm nhà nước "khẩn trương" kiểm tra và báo cáo các dự án "liên quan đến các giao dịch giữa Ukraine và Nga".

Một công ty bảo hiểm khác cũng nhận được một yêu cầu khẩn cấp từ cơ quan quản lý về việc kiểm tra mức độ tiếp xúc của công ty với hai quốc gia này.

Các công ty bảo hiểm đã được yêu cầu báo cáo hoạt động kinh doanh và đầu tư của mình ở Nga cũng như ở Belarus. Sau đó, họ cần đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt và đệ trình kế hoạch dự phòng để đối phó với những diễn biến đó.

Ủy ban quản lý ngân hàng, bảo hiểm Trung Quốc và Ủy ban quản lý, giám sát tài sản nhà nước cùng cơ quan trung ương giám sát khu vực nhà nước của Trung Quốc chưa có phát biểu nào.

Một công ty thuộc sở hữu nhà nước, PICC Property and Casualty Co Ltd (2328.HK), cho biết chỉ đảm nhận hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ một số công ty Trung Quốc có tài sản ở Nga và Ukraine với quy mô nhỏ.

PICC P&C là một trong tám tổ chức tài chính của Trung Quốc có hoạt động tại Nga, theo danh sách trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga.

Phạm vi xem xét của các công ty bảo hiểm bao gồm các dự án ở hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, Donetsk và Luhansk - được gọi chung là Donbass. Đồng thời là mối quan hệ của họ với các thực thể hoặc cá nhân Nga.

Các công ty bảo hiểm Trung Quốc phải đối mặt với các khoản nợ của các doanh nghiệp nhà nước Nga và nợ chính phủ. Đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nhạy cảm như dầu khí, khai thác hoặc chế biến than.

Đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất, Nga đã tạm thời ngăn các nhà đầu tư nước ngoài bán tài sản của Nga từ tuần trước.

Theo Hiệp hội Quản lý Tài sản Bảo hiểm Trung Quốc, đầu tư ra nước ngoài của các công ty bảo hiểm Trung Quốc chỉ ở mức nhỏ dưới 3%, nhưng nó đang tăng lên nhanh chóng. Một cuộc khảo sát chính thức vào tháng 6 năm ngoái cho thấy đầu tư ra nước ngoài vào năm 2020 đã tăng 38% so với một năm trước đó.

Đồng thời, chính phủ Trung Quốc đã đề xuất ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2022 ở mức 1,45 nghìn tỷ nhân dân tệ (230 tỷ USD), tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu được đưa ra theo dự thảo đề xuất ngân sách do Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 tỷ USD. Năm 2021, ngân sách quốc phòng tăng 6,8% lên 209 tỷ USD.

Chi phí quân sự của Trung Quốc qua các năm (đơn vị: triêu đô). Nguồn: SIPRI

Việc Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng diễn ra trong bối cảnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang gia tăng các vụ hoạt động vũ trang ở khu vực chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trung Quốc tiếp tục là quân đội thường trực lớn nhất mặc dù đã cắt giảm quân số xuống còn 2 triệu người so với mức 2,3 triệu người hồi đầu năm 2017, là nước chi tiêu nhiều thứ hai cho quốc phòng sau Mỹ với ngân sách quốc phòng hơn 600 tỷ USD.