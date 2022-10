Trung tướng Tô Ân Xô: Tiếp tục mở rộng điều tra các vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã và đang tiếp tục tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra bảo đảm đúng tiến độ theo quy định của pháp luật đối với các vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu...

Ngày 1/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi tới Bộ Công an về tiến độ điều tra các vụ án liên quan công ty Việt Á, vụ chuyến bay "giải cứu" và một số vụ án khác thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Trả lời nội dung này, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với những vụ án Ban chỉ đạo theo dõi, Bộ Công an đã và đang tiếp tục quyết liệt, tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra bảo đảm đúng tiến độ theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định Bộ Công an thực hiện theo phương châm thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người ngay, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực, làm rõ đến đâu xử lý đến đó.



Đối với vụ Việt Á, đến nay đã khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn với 28 bị can; vụ Cục Lãnh sự với 21 bị can; vụ Tập đoàn Tân Hoàng Minh 7 bị can. "Bộ sẽ tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới"- Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn của Bộ Công an, điểm đặc biệt trong các vụ án này là hầu hết là các vụ án kinh tế. Trong quá trình tiến hành tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng việc điều tra, xác minh làm rõ nguồn tài chính, nguồn tiền, tài sản của các đối tượng trong vòng ngắm. Khi tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì số tài sản, các nguồn tiền này được phong toả, kê biên.

Dẫn chứng vụ liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết số tài sản được kê biên, phong toả khoảng 4.000 tỉ đồng. Vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số thiệt hại ước tính là 150 tỉ đồng nhưng số tài sản các đối tượng bị kê biên, phong toả khoảng 1.000 tỉ đồng. Ông Tô Ân Xô khẳng định tài sản Nhà nước được bảo đảm.