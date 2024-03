Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE: DHA) vừa thông báo đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lương giữ chức Tổng Giám đốc thay cho ông Trịnh Tiến Bảy.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Hoá An đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Tiến Bảy vào ngày 13/3, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Lương vào vị trí này.

Được biết, ông Lương có trình độ Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân quản trị kinh doanh. Trước khi vào ghế Tổng Giám đốc, ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngay tại Công ty. Ngoài Hoá An, ông còn đang đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại 02 công ty niêm yết khác là Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D).

Hiện tại, ông Lương đang năm giữ 182.440 cổ phiếu DHA, tương đương tỷ lệ sở hữu gần 1,24%. Tại SZC và D2D, ông không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của hai Công ty này.

Việc thay đổi Tổng Giám đốc của Hoá An diễn ra trong bối cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2024 đang chuẩn bị được tổ chức dự kiến vào ngày 25/4/2024.

Dữ liệu cho thấy, ông Trịnh Tiến Bảy sinh năm 1972, bắt đầu tham gia Hội đồng quản trị của Hóa An từ năm 2012, và nắm giữ vị trí chủ chốt - Tổng giám đốc từ tháng 7 năm 2014.



Hoá An báo lãi ròng lên cao nhất 3 năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV

Về kết qua kinh doanh năm 2023, Hoá An ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 375 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng tới 83%, đạt 96 tỷ đồng. Qua đó, Công ty hoàn thành 133% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là mức lãi ròng cao nhất của Hoá An trong 3 năm trở lại đây.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Hoá An đạt 469 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với hồi đầu năm. Đáng chú, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp này lên đến gần 303 tỷ đồng, tương đương 65% tổng tài sản, còn lại chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho.

Về phía nguồn vốn, Hoá An chỉ phát sinh hơn 49 tỷ đồng dư nợ phải trả, chủ yếu là nợ ngắn hạn, tương ứng 10,4% tổng nguồn vốn. Đặc biệt, Hoá An không phát sinh nợ vay, thuê tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 15/3, giá cổ phiếu DHA tăng 1,11% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 49.900 đồng/cổ phiếu.