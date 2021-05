Truy nã nữ giám đốc chiếm giữ hơn 250.000 USD chuyển nhầm

Hai công ty nước ngoài chuyển nhầm hàng trăm ngàn USD vào tài khoản của công ty và bà Nở đã rút tiền rồi bỏ trốn.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án chiếm giữ trái phép tài sản do Nguyễn Thị Nở (41 tuổi, ngụ TP.HCM) thực hiện trên pháp nhân của Công ty TNHH TM XNK Morning Star và Công ty TNHH TM SX Lucky Star xảy ra tại TP.HCM.



Theo điều tra, vào năm 2015-2016, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) chuyển nhầm số tiền 228.030 USD vào tài khoản của Công ty TNHH TM - SX Lucky Star; và Công ty IMPULSE (Mỹ) cũng chuyển nhầm số tiền 33.620 USD vào tài khoản của Công ty TNHH TM - XNK Morning Star (hai công ty đều do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật).

Công an TP.HCM truy nã bà Nở để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Thay vì trả lại, bà Nở ₫ã rút toàn bộ số tiền trên sử dụng cho đến nay không hoàn trả lại và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản các công ty nói trên.

Để phục vụ điều tra, xử lý, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định truy nã bị can và phát đi thông báo, ai phát hiện Nguyễn Thị Nở ở đâu, vui lòng báo ngay cho Đội 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Công an cũng thông báo bà Nguyễn Thị Nở nên sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.