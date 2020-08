TT Putin tuyên bố đã đăng ký vaccine Covid-19 ở Nga, khẳng định con gái ông tham gia thử nghiệm

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố nước Nga đã đăng ký loại vaccine phòng bệnh Covid-19 đầu tiên trên thế giới, đồng thời tiết lộ một trong những con gái của ông đã sử dụng nó.

Tờ RIA Novosti dẫn lời vị Tổng thống Nga: “Theo những gì tôi được biết đến nay, một loại vaccine chống lại bệnh Covid-19 đầu tiên trên thế giới đã được đăng ký vào sáng nay”.

“Mặc dù tôi biết rõ rằng nó hoạt động rất hiệu quả khi tạo thành một hệ miễn dịch ổn định; nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại lần nữa rằng (loại vaccine này) đã vượt qua mọi thử nghiệm cần thiết”.

Các thử nghiệm lâm sàng với loại vaccine này đã được hoàn thành trong chưa đầy 2 tháng và thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ sớm bắt đầu, dù vaccine mới đây đã được đăng ký.

Ông Vladimir Putin cũng đồng thời tiết lộ rằng một trong các con gái của ông đã được tiêm vaccine loại mới được đăng ký, nhấn mạnh điều này nghĩa là “cô ấy đã tham gia vào cuộc thử nghiệm”.

Sự hoài nghi từ quốc tế

Những tuyên bố từ ông Putin không chắc sẽ dập tắt được luồng tâm lý hoài nghi từ quốc tế.

Hồi cuối tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thế giới có 26 loại vaccine tiềm năng đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, trong đó có loại vaccine được đăng ký tại Nga do Viện Nghiên cứu Khoa học Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya phát triển.

Trả lời phỏng vấn tờ CNN, các quan chức Nga khi đó cho biết nước này dự kiến phê duyệt sử dụng vaccine Covid-19 muộn nhất vào ngày 10/8, thậm chí có thể sớm hơn. Một khi được chấp thuận sử dụng rộng rãi trong cộng đồng, các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch của Nga sẽ được ưu tiên sử dụng trước tiên.

Nga phủ nhận việc đăng ký sớm loại vaccine chống Covid-19 là một phần của "cuộc chạy đua vũ trang" với phần còn lại của thế giới, nhấn mạnh rằng nước này mong muốn hợp tác với các quốc gia khác. Nước này lý giải tốc độ nhanh chóng khó tin của vaccine Covid-19 này là do các binh sĩ Nga đã tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine trên người, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga. Alexander Ginsburg, giám đốc dự án phát triển dòng vaccine này thậm chí tiết lộ với tờ CNN rằng ông đã tự tiêm vaccine cho mình để kiểm nghiệm hiệu quả và độ an toàn.Tuy nhiên, nhiều nước phương Tây vẫn hoài nghi về sự an toàn và hiệu quả của dòng vaccine mới được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Khoa học Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya (Nga).

Tại Mỹ, cố vấn Y tế Nhà Trắng Anthony Fauci, đã bày tỏ sự nghi ngờ về các phương pháp thử nghiệm lâm sàng vaccine ở Nga và Trung Quốc.

Tuy nhiên, đáp lại sự hoài nghi, hãng thông tấn quốc gia Nga TASS khi đó đã tuyên bố: “Các cuộc thử nghiệm lâm sàng về vaccine Covid-19 so Viện Gamaleya phát triển đã kết thúc, thủ tục giấy tờ cần thiết đang được hoàn tất để đăng ký vaccine”.