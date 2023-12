Từ số 0 sau 3 năm nguồn cải cách tiền lương tỉnh Quảng Ngãi tăng lên khoảng 13.800 tỷ đồng

Đây là 1 trong những “điểm sáng” nổi bật mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được, sau hơn nữa chặng đường của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một năm vượt khó thành công

Sáng 11/12, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận, tại kỳ họp cuối cùng năm 2023 của HĐND tỉnh vừa kết thúc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã nêu rõ những chỉ tiêu, kết quả đạt được; các tồn tại cần khắc phục về kinh tế, xã hội của địa phương trong năm 2023.

Cửa ngõ phía Nam trung tâm Quảng Ngãi nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Xuân.

Riêng đối với lĩnh vực kinh tế, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,03%, vượt kế hoạch đề ra.

Trong số này nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,52%; công nghiệp và xây dựng tăng 2,97%, so kế hoạch đã đề ra.

Quy mô nền kinh tế (GRDP) tính theo giá hiện hành năm 2023 đạt 122,88 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 4/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 134.492 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2022, vượt 21,6%kế hoạch. Trong đó, sản phẩm lọc hóa dầu vượt 18%; thép vượt 89,2%; sản phẩm may mặc vượt 6,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7,6% so với năm 2022, vượt 14,3% kế hoạch; nhập khẩu vượt 8% kế hoạch...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Công Xuân.

GRDP bình quân đầu người của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 4.193 USD/người (tương đương khoảng 98,53 triệu đồng), vượt so với kế hoạch (3.780 USD/người); đứng thứ 2/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ (sau Đà Nẵng: 109,91 triệu đồng).

Một điểm sáng nổi bật sau hơn nữa nhiệm kỳ.

Nói về công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách năm 2023 (cũng như cả giai đoạn 2021- 2023), theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã tổ chức và thực hiện chặt chẽ, bài bản, minh bạch, linh hoạt và đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo tài chính- ngân sách của tỉnh trong những năm vừa qua, luôn an toàn và vững mạnh.

Hoạt động tại một cơ sở sản xuất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Theo dự báo của Bộ Tài chính thì năm 2023 có hơn 40 tỉnh, thành phố hụt thu ngân sách. Thế nhưng vượt qua những khó khăn, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh tăng thu ngân sách rất cao.

Cụ thể tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 29.200 tỷ đồng, tăng 24,7% dự toán T.Ư giao và tăng 21,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó thu nội địa ước đạt 20.600 tỷ đồng, tăng 36,5% dự toán T.Ư giao và tăng 31,7% dự toán HĐND tỉnh giao; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 6,17% dự toán T.Ư và HĐND tỉnh giao. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh vượt thu ngân sách rất cao.

KKT Dung Quất đã và đang trở thành điểm đến của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: H.P

Một trong những thành tích đạt được nổi bật khác, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nêu rõ, đó là khi bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, nguồn lực để thực hiện quỹ cải cách tiền lương theo quy định của Quảng Ngãi không còn. Thế nhưng đến cuối năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đã tạo nguồn cải cách tiền lương ngân sách đạt khoảng 13.800 tỷ đồng.

Hoạt động khai thác đánh bắt, một trong những lĩnh vực mà Quảng Ngãi vượt kế hoạch so với đề ra. Ảnh: Công Xuân.

Bên cạnh đó, một số kết quả đáng chú ý khác của năm 2023, mà Quảng Ngãi đã thực hiện, như thực hiện hoàn thành điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023).

Nhiều dự án, công trình lớn đã được Quảng Ngãi đầu tư để phát triển giao thông và phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Công Xuân.

Trên cơ sở này, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt 5 quy hoạch phân khu 1/2000 trong KKT Dung Quất.

Thực hiện hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trong 1 lần gặp gỡ với người dân. Ảnh: Công Xuân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, đây là những công cụ cực kỳ quan trọng để Quảng Ngãi tổ chức quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư; làm cơ sở thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến.