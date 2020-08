Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/8 trên thị trường thế giới tăng nhanh trở lại sau khi nền kinh tế Mỹ phát ra những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, về dài hạn, áp lực giảm đối với đồng tiền này vẫn lớn.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (28/8) theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 93,12 điểm.

Đồng bạc xanh tăng sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell công bố sự thay đổi lịch sử trong các mục tiêu chính sách.

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tìm cách để đạt tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm là 2%. Đây là một sự thay đổi lịch sử so với chính sách tiền tệ hiện tại.

Fed sẽ cho phép có những khoảng thời gian lạm phát tăng nóng để có thể đạt mức trung bình mục tiêu 2%. Những tuyên bố của Jerome Powell cũng đồng nghĩa với việc Fed sẵn sàng giữ chính sách tiền tệ siêu lỏng kéo dài thêm nữa.

Đồng USD tăng nhanh

Đồng USD tăng còn do khu vực sản xuất của Mỹ bất ngờ ghi nhận kết quả tích cực, cao hơn kỳ vọng. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ trong tháng 7 tăng thêm 11,2%, tương đương tăng thêm 23,2 tỷ USD so với mức tăng 7,7% trong tháng 6. Tốc độ tăng trong tháng 7 cao hơn rất nhiều so với mức kỳ vọng 4,4% mà nhiều tổ chức dự tính.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 28/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giao dịch ở mức: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) niêm yết giá USD: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 23.066 đồng/USD và 23.266 đồng/USD. Giá USD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): 23.053 đồng/USD và 23.233 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD, áp dụng cho ngày 27/8/2020 ở mức: 23.208 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 22.175 đồng (Mua vào) – 23.854 đồng (Bán ra).