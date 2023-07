Dòng xe New Mazda CX-5 của tỷ phú Trần Bá Dương vừa ra mắt có giá thấp nhất là 749 triệu đồng với dòng xe New Mazda CX-5 Deluxe, dòng xe New Mazda CX-5 Luxuly giá 789 triệu đồng và dòng New Mazda CX-5 Premium có giá 829 triệu đồng.

Ngày 8/7, tại Quảng Nam, Thaco Auto (Tập đoàn Trường Hải) chính thức ra mắt dòng xe New Mazda CX-5 - mẫu xe SUV 5 chỗ với những thay đổi về kiểu dáng, cùng 2 gói tùy chọn trang bị cao cấp và hệ thống an toàn chủ động i-Activsense được tăng cường các tính năng thông minh.

Theo đó, dòng xe New Mazda CX-5 của tỷ phú Trần Bá Dương vừa ra mắt có giá thấp nhất là 749 triệu đồng với dòng xe New Mazda CX-5 Deluxe, dòng xe New Mazda CX-5 Luxuly giá 789 triệu đồng và dòng New Mazda CX-5 Premium có giá 829 triệu đồng.

Thaco Auto chính thức ra mắt dòng xe New Mazda CX-5 - mẫu xe SUV 5 chỗ với những thay đổi về kiểu dáng, cùng 2 gói tùy chọn trang bị cao cấp và hệ thống an toàn chủ động i-Activsense được tăng cường các tính năng thông minh. Ảnh: T.H

Đại diện Thaco Trường Hải cho biết, kể từ thời điểm ra mắt, Mazda CX-5 đã đạt được doanh số kỷ lục cùng nhiều giải thưởng như: chứng nhận 5 sao chương trình đánh giá an toàn xe mới của Châu Âu - Euro NCAP năm 2020; chứng nhận của Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ - IIHS; chứng nhận 5 sao chương trình đánh giá xe mới của Nhật Bản năm 2021 và chứng nhận 5 sao của cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ - NHTSA.

Với ngoại hình vượt trội cùng trang bị công nghệ dẫn đầu phân khúc, Mazda CX-5 đã nhanh chóng chinh phục nhiều khách hàng Việt. Đến thời điểm hiện tại, doanh số mẫu xe đã đạt mốc kỷ lục với gần 100.000 xe, góp phần không nhỏ vào tổng doanh số của thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam.

Tính đến nay, Mazda CX-5 đã nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất trên thị trường, nhiều năm liền dẫn đầu doanh số phân khúc C-SUV.

"Tiếp nối thành công đó, hôm nay Thaco Auto tiếp tục giới thiệu đến khách hàng Việt Nam mẫu xe New Mazda CX-5 - mẫu SUV 5 chỗ sang trọng và đẳng cấp với công nghệ an toàn vượt trội, đa dạng phiên bản với 2 gói tùy chọn cao cấp hoàn toàn mới…", đại diện Thaco Trường Hải nhấn mạnh.

Theo đó, ngoại thất New Mazda CX-5 được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế – Artful Design với triết lý "mỹ thuật lay động cảm xúc", tổng hòa những giá trị tinh hoa mỹ thuật văn hóa truyền thống Nhật Bản và quan điểm mỹ thuật hiện đại, mang đến một diện mạo mới, sang trọng và khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.



Nội thất bên trong dòng xe New Mazda CX-5. Ảnh: T.H

Sự an tâm của khách hàng về an toàn khi di chuyển chính là ưu tiên hàng đầu trên các sản phẩm của Mazda. Ngoài các tính năng trong hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến cao cấp i-Activsense như mẫu xe tiền nhiệm, New Mazda CX-5 còn được tăng cường thêm các tính năng thông minh mới, đảm bảo an toàn tối ưu cho khách hàng như, cảnh báo người lái nghỉ ngơi (DAA - Drive Attention Alert); hệ thống phanh thông minh (SBS - Smart Braking System).

Ngoài ra, New Mazda CX-5 còn có hệ thống phanh thông minh trong thành phố (SCBS –F/R - Smart City Brake Support – Front/Rear) và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh hỗ trợ tự động duy trì tốc độ, khoảng cách với xe phía trước không đổi theo như cài đặt của người lái và hỗ trợ phanh. Nếu có nguy cơ va chạm khi xe phía trước giảm tốc độ hoặc dừng lại thì hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ phù hợp và tự động di chuyển khi xe phía trước tăng tốc trở lại.

Xe New Mazda CX-5 - mẫu SUV 5 chỗ sang trọng và đẳng cấp với công nghệ an toàn vượt trội, đa dạng phiên bản với 2 gói tùy chọn cao cấp hoàn toàn mới. Ảnh: T.H

"New Mazda CX-5 mang đến cho khách hàng 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất bao gồm 5 màu hiện hữu như, trắng, đỏ, xanh, đen và một màu mới vàng ánh kim.

Với sự góp mặt của New Mazda CX-5 cùng với các ưu điểm vượt trội hơn so với thế hệ tiền nhiệm, line-up SUV của Mazda tại Việt Nam được kì vọng sẽ tiếp tục bứt phá, chinh phục nhiều khách hàng yêu mến thương hiệu, mang đến thành công hơn nữa về doanh số và góp phần nâng tầm đẳng cấp thương hiệu Mazda tại Việt Nam", đại diện Thaco cho biết.