UOB kỳ vọng thu về khoản tiền khủng khi mua lại mảng bán lẻ của Citigroup

Việc hoàn tất mua lại mảng bán lẻ của Citigroup tại 4 thị trường ước tính sẽ tạo ra thêm 1 tỷ đô la Singapore cho doanh thu của UOB trong năm 2023.

Ngân hàng UOB vừa công bố đã hoàn tất việc mua lại các mảng kinh doanh ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại 3 nước ASEAN.

Cho vay và tiền gửi tăng 10-15% trong quý I/2023

UOB cho biết, việc hoàn tất việc mua lại các mảng kinh doanh ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đã nâng số lượng khách hàng bán lẻ trong khu vực của Ngân hàng vượt qua con số 7 triệu tính đến ngày 31/3/2023.

Gần đây nhất, việc hoàn tất mua lại tại thị trường Việt Nam cho phép Ngân hàng phục vụ khoảng 200.000 khách hàng trên thị trường này. Cùng với việc hoàn tất thương vụ thu mua lại tại Indonesia vào cuối năm 2023, 4 thị trường này ước tính sẽ tạo ra thêm 1 tỷ đô la Singapore cho doanh thu của Ngân hàng trong cả năm 2023.

Nguồn thu ròng từ phí thẻ tín dụng của ngân hàng đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái trong Quý đầu tiên của năm 2023, trong đó danh mục sản phẩm của Citigroup chiếm 1/4 trong số này và dự kiến tổng thu nhập đến từ hoạt động kinh doanh tín chấp của ngân hàng tăng gần gấp đôi vào cuối năm 2023.

Riêng khoản cho vay và tiền gửi tăng lần lượt khoảng 10% và 15% trong Quý I/2023 so với năm trước đó.

Cũng theo UOB, 4 thị trường Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam đã đóng góp hơn 35% thu nhập mảng dịch vụ tài chính cá nhân của ngân hàng trong quý I/2023. Tính đến tháng 3/2023, mạng lưới chi nhánh của UOB tại Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đã tăng lên con số là 15.

Sau thương vụ mua lại, UOB đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình tại ASEAN để củng cố vị trí hàng đầu của Ngân hàng trong mảng thẻ tiêu dùng Visa và thẻ tín dụng tiêu dùng của Mastercard xét về mặt tổng hóa đơn thanh toán.

Số lượng thẻ UOB trong khu vực1 đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tổng hóa đơn thẻ tín dụng trên toàn khu vực cũng tăng hơn 90% trong Quý 4 năm 2022 so với một năm trước, với con số gần gấp đôi mức trước COVID vào năm 2019.

UOB hợp tác với các nhãn hiệu hàng đầu

Trong Quý đầu tiên của năm 2023, tổng hóa đơn thanh toán xuyên biên giới đối với thẻ tín dụng UOB tại ASEAN đã tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Dựa trên thói quen chi tiêu của chủ thẻ trong năm qua, UOB đã xác định ba danh mục chi tiêu quan trọng qua đó gia tăng hơn nữa các ưu đãi của mình. Xét về tăng trưởng chi tiêu thẻ tín dụng, ba lĩnh vực gồm du lịch, ăn uống và bán lẻ là các lĩnh vực tiêu dùng chiếm ưu thế trong năm ngoái. Chi tiêu cho du lịch đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2021, trong đó chi tiêu cho ăn uống và mua sắm tăng lần lượt là 45% và gần 30%.

UOB đã thiết lập hơn 40 quan hệ hợp tác chiến lược với các thương hiệu nổi tiếng trong khu vực nhằm cung cấp các lợi ích và đặc quyền thậm chí còn độc quyền và cá nhân hóa hơn cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới. Những sự hợp tác này, bao gồm tám thẻ tín dụng đồng thương hiệu với các thương hiệu tiêu dùng lớn trên khắp ASEAN, bên cạnh hơn 1.000 ưu đãi trong nước, tất cả đều được thiết kế đặc biệt theo sở thích riêng biệt của khách hàng và được xây dựng trên hệ thống các đối tác có cùng định hướng với ngân hàng trong đó trọng tâm là xây dựng sự hiện diện rộng khắp trong khu vực.

UOB mang đến cho khách hàng những trải nghiệm riêng biệt trong khu vực, với các ưu đãi và đặc quyền dành cho tất cả các chủ thẻ UOB trên khắp ASEAN. Người tiêu dùng sử dụng thẻ UOB phát hành tại Singapore sẽ được hưởng các lợi ích giống như chủ thẻ UOB Thái Lan khi chi tiêu tại một đối tác chấp nhận thẻ ở Thái Lan, trong khi vẫn đủ điều kiện nhận các đặc quyền liên quan đến chi tiêu thẻ ở nước ngoài nếu có.

Nổi bật trong số các mối quan hệ đối tác mới phải kể đến sự hợp tác lần đầu tiên trên thế giới với đơn vị xếp hạng rượu vang hàng đầu Robert Parker, mang đến cơ hội cho các chủ thẻ UOB tại Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam có thể được tận hưởng những bữa tối kết hợp rượu vang độc quyền được phục vụ bởi các đầu bếp MICHELIN cũng như tham gia các lớp học chuyên sâu về rượu vang được thiết kế riêng biệt theo từng cấp độ sành điệu khác nhau của khách hàng.

Đây là lần hợp tác đầu tiên của Robert Parker với một tổ chức tài chính ở cấp độ khu vực. Sự hợp tác này mở rộng thêm các ưu đãi về mảng ăn uống cho khách hàng của Ngân hàng và bổ sung thêm vào các ưu đãi đã có từ sự hợp tác trước đó của UOB với The MICHELIN Guide tại Thái Lan và Malaysia.

Tiếp theo công bố về quan hệ đối tác chiến lược với nhà cung cấp hàng xa xỉ Club 21 vào năm ngoái, UOB sẽ hợp tác với nhà thiết kế hàng đầu nước Anh Paul Smith, lần đầu tiên nhà thiết kế này hợp tác với một tổ chức tài chính để mở rộng các sản phẩm của mình trong lĩnh vực phong cách sống. Hơn 5.000 phụ kiện Paul Smith phiên bản giới hạn, bao gồm hộp đựng Apple AirPods và ba lô, sẽ được phân phối cho các chủ thẻ UOB ở Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, những người chi tiêu một số tiền tối thiểu trên thẻ của họ trong năm nay, cho đến khi hết hàng.

Trong sự hợp tác chiến lược với hãng xe MINI tại khu vực ASEAN, UOB phối hợp với nhà sản xuất ô tô cao cấp lâu đời của Anh để tổ chức một chương trình rút thăm may mắn trên toàn khu vực trong năm nay. Paul Smith là đối tác lâu năm với hãng xe hơi này kể từ năm 1999 với phiên bản xe giới hạn mang tính biểu tượng MINI Paul Smith. Một chủ thẻ UOB may mắn tại các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam sẽ giành được phần thưởng là một chiếc xe MINI phiên bản giới hạn được thiết kế riêng bởi Paul Smith từ chương trình rút thăm may mắn này.