Ngân hàng UOB hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023 xuống 6,0% từ mức 6,6%

Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế và các Thị trường Toàn cầu của Ngân hàng UOB (UOB Global Economics & Markets Research) đã công bố "Báo cáo tăng trưởng quý I năm 2023 của Việt Nam". Theo đó, các nhà nghiên cứu của Ngân hàng UOB đã hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023 xuống 6,0% từ mức 6,6%, sau khi ghi nhận kết quả tăng trưởng thấp trong quý I/2023.



Bên cạnh đó, UOB cho rằng nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thiên về chính sách nới lỏng hơn trong giai đoạn sắp tới. UOB Global Economics & Markets Research vẫn duy trì quan điểm rằng NHNN sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn vào một thời điểm nào đó trong QII/2023, khoảng từ mức 100 điểm cơ bản, xuống còn 5,00%.

Việt Nam khởi đầu thấp trong QI/2023, lĩnh vực sản xuất tăng trưởng âm



Dữ liệu do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố vào ngày 29/03 cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam trong QI/2023 đã giảm xuống còn 3,32% so với cùng kỳ, từ mức 5,92% trong QIV/2022 và mức tăng 13,71% trong QIII/2022. Kết quả này thua xa mức dự báo chung là 4,80% và mức dự báo của UOB là 6,45%, đồng thời là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ mức giảm -6% trong QIII/2021 khi nền kinh tế rơi vào tình trạng đình trệ do đại dịch COVID-19.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tăng trưởng thấp trong QI/2023 là do lĩnh vực sản xuất đã tăng trưởng âm với mức giảm 0,4%, lần đầu tiên kể từ QIII/2021.

Cụ thể, xét về mức độ tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực sản xuất vốn chiếm khoảng 23% tỷ trọng nền kinh tế, rơi vào vùng tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ QIII/2023 với mức giảm 0,4% trong QI/2023, một xu hướng giảm rõ rệt so với mức tăng 3% trong QIV/2022 và mức tăng 7,7 % trong cùng Quý năm 2022. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ (chiếm 45% tỷ trọng nền kinh tế) phần nào bù đắp cho sự sụt giảm khi đạt mức tăng 6,8% trong Quý I so với cùng kỳ, so với mức tăng 8,1% trong Quý IV/2022 và cao hơn mức tăng 4,6% trong QI/2021.

Sự suy yếu của nhu cầu bên ngoài - Yếu tố chính dẫn đến tăng trưởng kinh tế giảm tốc



Nguyên nhân chính khiến lĩnh vực sản xuất hoạt động kém hiệu quả chủ yếu đến từ nhu cầu bên ngoài sụt giảm, vốn đã được dự báo trước. Xuất khẩu trong QI/2023 giảm 11,9% so với cùng kỳ xuống còn79,2 tỷ USD, so với mức tăng 12,9% của cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu giảm 14,7%, dẫn đến thặng dư thương mại 4,1 tỷ USD trong Quý và là Quý thứ ba liên tiếp thặng dư.

Nhu cầu trên toàn cầu cho thấy sự suy giảm rõ rệt do việc thắt chặt chính sách tiền tệ diễn ra toàn cầu, phản ánh rõ nét thông qua việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong QI/2023 chỉ đạt tổng cộng 20,6 tỷ USD, giảm 23,4% so với cùng kỳ. Điện thoại thông minh và hàng may mặc, một trong những mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam, đã giảm lần lượt ở mức 15% và 17,4% so với cùng kỳ xuống 13 tỷ USD và 7,2 tỷ USD, theo Tổng cục Thống kê.

Lĩnh vực sản xuất hoạt động kém hiệu quả trong QI/2023 chủ yếu đến từ nhu cầu bên ngoài sụt giảm, vốn đã được dự báo trước.

Lạm phát đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, khi chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam trong QI/2023 tăng ở mức 4,18% so với cùng kỳ và thấp hơn mức kỳ vọng của Chính phủ là 4,5%. Lạm phát tăng do chi phí thực phẩm, nhà ở và giáo dục cao hơn.

Chi phí giáo dục đại học trong quý tăng vọt 10,13% so với cùng kỳ và tiếp tục làm tăng chi phí sinh hoạt và đóng góp nhiều nhất vào lạm phát của năm, tiếp theo là giá nhà ở và vật liệu xây dựng, tăng 7,17% so với cùng kỳ và chi phí ăn uống và của dịch vụ ăn uống tăng 4,41%, theo Tổng cục Thống kê.

Tuy nhiên, dù giá nhiên liệu giảm xuống mức 11,09%, lạm phát cơ bản (không bao gồm giá cả lương thực, năng lượng và các dịch vụ công khác) trong QI/2023 đã tăng lên mức 5,01% so với cùng kỳ từ mức 4,76% trong QIV/2022. Xu hướng này có thể khiến ngân hàng trung ương lo ngại khi lạm phát cơ bản trong tháng 3 tăng 4,88% so với cùng kỳ, và là tháng thứ 6 liên tiếp lạm phát dao động trên mức 4,5%.

Kết quả GDP trong QI/2023 của Việt Nam thấp hơn nhiều so với dự kiến, phần lớn là do nhu cầu sụt giảm trên toàn cầu. Nhu cầu trong nước vẫn duy trì đà tăng thể hiện qua hoạt động dịch vụ tăng trưởng ở mức khá.

Tuy nhiên, sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022 khó có thể bền vững và đà tăng trưởng về tổng thể nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy giảm hơn nữa trong năm 2023. Việc Quý I/2023 khởi đầu ở mức thấp có thể sẽ kìm hãm kết quả tăng trưởng của cả năm. Do đó các nhà nghiên cứu của UOB hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam xuống mức 6,0% so với dự báo trước đó là 6,6% và so với dự báo của Chính Phủ là 6,5%.

Dự báo sửa đổi giả định GDP trong QII/2023 phục hồi lên mức 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tốc độ tăng trưởng trung bình là 7,4% so với cùng kỳ trong nửa sau của năm 2023 nhờ nhu cầu toàn cầu phục hồi và sự đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ trong nước.