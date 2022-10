VEC muốn lắp thêm làn thu phí tự động không dừng trên cao tốc

VEC cho rằng, việc nghiên cứu để xem xét bổ sung số làn thu phí ETC là cần thiết, nhằm nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đề xuất bổ sung làn thu phí tự động không dừng (ETC) tại một số trạm có lưu lượng lớn tại tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai.

Đánh giá về việc triển khai thu phí tự động không dừng, lãnh đạo VEC cho biết, từ ngày 1/8/2022, VEC đưa hệ thống thu phí ETC trên các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào khai thác kéo theo số phương tiện dán thẻ ETC trên tổng số phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc không ngừng tăng cao, nằm ngoài dự tính ban đầu cũng như trong kế hoạch thuê dịch vụ thu phí ETC.

Tính đến tháng 9/2022 đã có khoảng 3,7 triệu phương tiện dán thẻ ETC, trong đó lượng xe dán thẻ ETC tăng đột biến gấp 4 - 5 lần cùng kỳ năm trước, cùng với lượng xe ôtô đăng ký mới hiện tăng nhanh từ khoảng 3,5 triệu xe lên khoảng 4,5 triệu xe và dự kiến tăng đến 5,3 triệu xe.

Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: TA

Trong thời gian qua, VEC ghi nhận một số vấn đề như phương tiện phải dừng lại tại làn thu phí do lỗi từ phía khách hàng (tài khoản bị khóa, tài khoản không đủ tiền thanh toán…), do lỗi của thẻ Etag (thẻ lỗi, thẻ dán nhầm vị trí, khách hàng sử dụng đồng thời hai thẻ eTag và EPass,...)… dẫn đến xảy ra tình trạng ùn tắc xe tại làn thu phí ETC.

Trong trường hợp lỗi xảy ra đồng thời trên nhiều làn sẽ gây nên hiện tượng ùn tắc cục bộ tại khu vực trạm thu phí; tình trạng ùn tắc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn với các tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện đông.

VEC cho rằng, việc nghiên cứu để xem xét bổ sung số làn thu phí ETC là cần thiết, nhằm nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các thời điểm lưu lượng tăng cao như ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết.

Qua theo dõi và đánh giá số liệu giữa các tuyến cho thấy trong 4 tuyến cao tốc hiện do VEC quản lý chỉ có một số trạm thu phí tại cửa ngõ vào/ra các tuyến đường có lưu lượng đông của cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai và TP.Hồ Chí Minh - Long Thành-Dầu Giây là thường xuyên có mật độ lưu lượng tăng đột biến, dẫn đến xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tắc nghẽn giao thông nếu trong quá trình xử lý giao dịch thu phí ETC xảy ra lỗi, hoặc tình trạng phương tiện chưa dán thẻ tại đầu vào hoặc tài khoản giao thông của phương tiện không đủ tiền tại đầu ra.

Trên cơ sở phân tích số liệu, VEC dự kiến bổ sung tổng cộng 4 làn vào và 3 làn ra tại các trạm có lưu lượng lớn trên 3 tuyến cao tốc đơn vị quản lý.

Cụ thể, trạm thu phí Cao Bồ cuối tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, mà cụ thể là tại phân trạm 3 - chính tuyến, sẽ bổ sung 1 làn vào, 1 làn ra, nâng tổng số làn ETC tại phân trạm này lên 3 làn vào, 4 làn ra.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại trạm thu phí đầu tuyến (trạm Km6) tiến hành bổ sung 1 làn vào, 1 làn ra; số làn thu phí tại trạm sau khi bổ sung sẽ tăng lên 4 làn vào, 4 làn ra.

Trạm thu phí Long Phước và Trạm thu phí Quốc lộ 51 là hai trạm có tên trong danh sách được bổ sung thêm làn ETC trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Theo đó, tại nhánh A-trạm Quốc lộ 51 (từ Quốc lộ 51 vào cao tốc đi Thành phố Hồ Chí Minh) bổ sung 1 làn vào. Trạm Long Phước sẽ bổ sung 1 làn vào, 1 làn ra, kéo theo tổng số làn thu phí ETC tại trạm này là 5 làn vào và 6 làn ra. Đây cũng là trạm thu phí có nhiều làn ETC nhất trong các trạm thu phí do VEC quản lý.